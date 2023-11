Teff: il cereale più piccolo del mondo

Il teff è un cereale originario dell’Etiopia, dove viene coltivato da oltre 4000 anni e utilizzato per preparare l’injera, il tipico pane azzimo etiope. Il teff è considerato il cereale più piccolo del mondo, con una dimensione di circa 0,8 mm di diametro, inferiore a quella di un granello di sabbia. Nonostante le sue dimensioni ridotte, il teff ha molte proprietà benefiche per la salute e l’alimentazione.

Quali sono le proprietà del teff?

Il teff è ricco di:

Fibre

Proteine

Ferro

Calcio

Magnesio

Zinco

Potassio

Vitamine del gruppo B

Ha un indice glicemico basso, che lo rende adatto ai diabetici e a chi vuole controllare il peso. Inoltre, il teff è privo di glutine, quindi può essere consumato anche dai celiaci e da chi soffre di intolleranze alimentari.

Come si usa il teff in cucina?

Il teff ha un sapore delicato e leggermente dolce, che si adatta bene a diverse preparazioni sia dolci che salate. Si può usare sotto forma di farina, per fare pane, pizza, torte, biscotti, crepes e polente. Si può anche cuocere il teff intero, come si fa con il riso o il couscous, per ottenere un’alternativa gustosa e nutriente. Si può anche abbinare a frutta, yogurt, latte, miele o sciroppo d’acero per una colazione energetica e saziante.

Perché il teff è un cereale sostenibile?

Il teff è un cereale che merita di essere conosciuto e apprezzato, sia per il suo valore nutrizionale che per il suo contributo alla salvaguardia dell’ambiente. Infatti, è una coltura resistente alla siccità, che richiede poca acqua e pochi fertilizzanti, e che può crescere anche in terreni aridi e marginali. Il teff è quindi un cereale sostenibile, che può aiutare a combattere la fame e la malnutrizione nel mondo.

Crediti fotografici: www.vegolosi.it