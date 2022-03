Teatro Toniolo, stagione dei Comici: venerdì 1 aprile Giacomo Poretti

Giacomo Poretti torna a teatro per raccontare una storia ironica e divertente che nasce da una sua esperienza lavorativa giovanile, durata 11 anni e che non tutti conoscono, quella di infermiere.

Venerdì 1 aprile (ore 21.00) il comico presenta al Teatro Toniolo del Settore Cultura del Comune di Venezia, “Chiedimi se sono di turno”, un monologo per sorridere delle sue memorie di corsia e tentare di rispondere insieme al pubblico all’annosa questione “e adesso chi lo svuota il pappagallo?”.

In ospedale si entra solo per tre motivi: se uno è ammalato, se si va a trovare un ammalato, oppure, se sei particolarmente sfortunato, se ci devi lavorare. Il protagonista di questo monologo aveva immaginato per sé un avvenire radioso come calciatore, astronauta o avvocato di grido; ma la sorte è a volte sorprendente, talvolta bizzarra, e quasi sempre misteriosa, e così, mentre sta per ricevere il pallone d’oro, aprendo gli occhi si ritrova nelle proprie mani una scopa di saggina. Partito dai bagni finirà sulla scrivania del capo sala, dopo un vorticoso viaggio per tutti i reparti dell’ospedale, attraverso letti da rifare, suore, dottori, malati veri e immaginari, speranze di guarigione e diagnosi che spengono i sorrisi, sempre con due amici fidati: la scopa di saggina e il pappagallo. Il pappagallo è lo strumento detestato da tutti in ospedale, chi lo deve usare, chi lo deve pulire, il primario non lo vuole vedere, i parenti lo vogliono occultare. Ma attraverso il pappagallo passa tutta l’umanità, tutta la delicatezza, tutta la vergogna e il rispetto di quando si ha bisogno d’aiuto e di qualcuno che tenga compagnia alla nostra fragilità.

Chiedimi se sono di turno è un appuntamento nel cartellone di “È Sempre Una Bella Stagione – I Comici 2021.22”, il programma del Teatro Toniolo che accende i riflettori sulla comicità d’autore, con dodici spettacoli fino al 22 aprile proposti dal Settore Cultura del Comune di Venezia in collaborazione con DalVivo Eventi.

Biglietti Disponibili alla biglietteria del Teatro Toniolo, nei punti vendita del circuito VIVATICKET e su www.vivaticket.it.

La biglietteria del teatro è aperta dal martedì alla domenica solo nel pomeriggio dalle ore 15:00 alle ore 19:00. Chiuso il lunedì. L’accesso agli spazi avverrà secondo protocollo anti-contagio COVID 19 con obbligo di possesso di CERTIFICAZIONE VERDE COVID 19 (SUPER GREEN PASS) come da Decreto Legge in corso e mascherina FFP2. Sono esonerati dall’obbligo i bambini sotto i 12 anni.