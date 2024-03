Teatro Quartiere: un laboratorio a teatro

Un nuovo laboratorio gratuito al Teatro Momo da aprile a giugno dedicato agli abitanti dei quartieri limitrofi

MESTRE – Il Settore Cultura del Comune di Venezia presenta al Teatro Momo di Mestre, da martedì 9 aprile fino a fine giugno, il laboratorio teatrale Teatro Quartiere, progetto nato dalla collaborazione con Matilde Tudori, Direttrice artistica Associazione Murata Giovani che insegnerà Voce e corpo teatrale e Stefano Pagin, docente di recitazione presso la Scuola Giovanni Poli del Teatro a L’Avogaria di Venezia, che insegnerà Improvvisazione teatrale.

Teatro Quartiere è un laboratorio gratuito rivolto specialmente agli abitanti dei quartieri limitrofi al Teatro Momo, ma anche a tutti i cittadini interessati alla tematica proposta, a partire dai 18 anni senza limiti di età.

“Il Momo è diventato un punto di riferimento come teatro per le famiglie e i più piccoli ponendosi come un luogo importante per la cultura dell’amministrazione comunale che continua ad investire per dare alla cittadinanza un posto dove far crescere le proprie passioni anche attraverso incontri e laboratori – spiega Giorgia Pea, consigliera delegata “Città di Venezia, cultura: attività teatrali e cinema”- L’intento primo di questo laboratorio è quello di sostenere una comunità ad elaborare strumenti di consapevolezza attraverso i quali situazioni di disagio si trasformino in momento attivo, aggregativo, critico, creativo e di socializzazione e inclusione”.

Il nuovo laboratorio con la proposta drammaturgica si articolerà attorno a due testi sacri del teatro del novecento dedicati alla “vita urbana degradata”: La visita della vecchia signora di Dùrrenmatt e L’Opera da tre soldi di Brecht. Il lavoro tenderà ad adattare i personaggi e i testi originali delle due opere alla situazione temporale e territoriale di Mestre per “vestirli” della nostra contemporaneità, il tutto attraverso un lavoro di adattamento drammaturgico in parte scritto, in parte improvvisato dagli attori.

Si prevede inoltre l’uso del dialetto, delll’italiano e delle lingue di provenienza dei partecipanti. Il laboratorio avrà come esito finale, sabato 29 giugno, una restituzione pubblica performativa del lavoro svolto, sotto forma di scene ispirate ai due testi, letture, azioni fisiche e cantate negli spazi interni ed esterni del Teatro.

Il laboratorio inizierà martedì 9 aprile: sono previsti 13 incontri settimanali, il martedì dalle ore 18.30 alle ore 21.30.

La partecipazione al laboratorio è gratuita previa iscrizione, scrivendo una email a [email protected] o chiamando il numero 328 1633648.