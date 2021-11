Teatro Momo. Divertiamoci a Teatro: domenica 7 novembre si comincia con “L’Avaro”

Domenica 7 novembre, lo spettacolo L’Avaro di Carlo Goldoni, portato in scena dalla compagnia Il Portico Teatro Club, tiene a battesimo la 26a Stagione del Teatro Momo, Divertiamoci a Teatro, organizzata dal Settore Cultura del Comune di Venezia in collaborazione con Fita Venezia. Una graziosa e piacevole commedia con evidenti sfumature melanconiche. Il protagonista è un vecchio avaro più afflitto dalla propria situazione economica (in verità florida) che dalla ancor recente morte del figlio. Il suo cruccio maggiore è la nuora che lo terrorizza per le folli spese e se ne vorrebbe disfare maritandola….Nella solitudine del protagonista, incatenato al suo denaro, l’unica ancora di salvezza è, come sempre, l’amore. CARNET BIGLIETTI NOVEMBRE/DICEMBRE 2021 Carnet 4 Biglietti € 38.00 BIGLIETTI Ingresso € 10.00 PREVENDITA AL TEATRO TONIOLO Da martedì 2 Novembre per tutti gli spettacoli del 2021 in biglietteria del Teatro Toniolo (dalle 11:00 alle 12:30 e dalle 17:00 alle 19:30, chiuso il lunedì) VENDITA AL TEATRO MOMO il giorno dello spettacolo al Teatro Momo a partire dalle ore 15.30. INFO Teatro Momo: 041 2746157 FITA Venezia 3405570051 www.culturavenezia/momo www.fitaveneto.org