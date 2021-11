Vaccino contro il tumore al seno: al via la sperimentazione

È il primo nel suo genere, un vaccino contro il cancro al seno triplo-negativo, che sta per iniziare la fase I di sperimentazione.

“A lungo termine, speriamo che questo possa essere un vero e proprio vaccino preventivo da somministrare a donne sane per impedire loro di sviluppare il cancro al seno triplo negativo, la forma di cancro al seno per la quale abbiamo i trattamenti meno efficaci”, ha dichiarato il dottor G. Thomas Budd, autore principale dello studio*.

Il cancro al seno triplo-negativo rappresenta infatti la forma più aggressiva e mortale del cancro al seno negli esseri umani.

La Cleveland Clinic ha recentemente annunciato la sperimentazione, dopo l’approvazione da parte della US Food and Drug Administration. Basato su decenni di lavoro in laboratorio e di ricerca sugli animali, il primo studio umano mondiale avrà luogo al Cleveland Clinic’s Lerner Research Institute e includerà dai 18 ai 24 sopravvissuti al cancro al seno triplo-negativo in fase iniziale, a causa dell’alto rischio di recidiva. La speranza dei ricercatori è che dopo un eventuale successo di questo primo passo, il vaccino possa essere approvato anche sulle persone sane ad alto rischio per la malattia.

*Fonte: “Cleveland Clinic Launches First-of-its-Kind Preventive Breast Cancer Vaccine Study”, Cleveland Clinic