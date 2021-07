Team Treviso in azzurro. Ricardo Ganz agli europei under 20

Il 18enne di Vedelago è stato convocato per la rassegna continentale giovanile che si terrà a Tallinn dal 15 al 18 luglio: farà i 400 ostacoli. In sei nel weekend ai campionati italiani allievi di Rieti Si colora d’azzurro, l’estate del Team Treviso. Riccardo Ganz è stato convocato per i Campionati Europei under 20 che si terranno dal 15 al 18 luglio a Tallinn, in Estonia. Per il 18enne di Vedelago si tratta della prima maglia azzurra in assoluto: gareggerà nei 400 ostacoli, gara in cui di recente ha portato il record personale a 53”01, vincendo il bronzo ai Tricolori juniores di Grosseto e meritandosi la chiamata in Nazionale. L’allievo di Fabio Ceccato ha il talento del predestinato: da cadetto, nel 2018, con la maglia della sua prima società, il Gruppo Atletica Vedelago, ha vinto il titolo italiano dei 300 ostacoli e realizzato il record nazionale under 16, tutt’ora imbattuto (38”33). Da allievo è ulteriormente cresciuto e ora, da junior al primo anno di categoria, è atteso dall’appuntamento che vale una stagione. “A causa di un problema muscolare comparso ad inizio stagione, abbiamo dovuto rincorrere la forma – commenta Ceccato -. Ma adesso Riccardo sta bene: è arrivata la bella prestazione dei campionati italiani juniores, con la conseguente chiamata in azzurro, e credo che gli Europei under 20 possano essere l’occasione giusta per limare qualcosa al 53”01 di Grosseto”. Team Treviso si prepara intanto per i campionati italiani allievi, in programma a Rieti da venerdì 9 a domenica 11 luglio. Sei – cinque ragazze e un ragazzo – gli atleti in pista per l’appuntamento tricolore. Francesca Bergamin punta ad un piazzamento di prestigio nei 100 ostacoli e farà anche i 100. Giulia Hernandez Broggin sarà impegnata sulla pedana del martello. Elisa Maria Menegotto doppierà 100 ostacoli e alto. Federico Morona cerca spazio nei 2000 siepi. Gaia Perinello farà gli 800. Elena Roncato sarà infine in pedana nel lungo. “Dopo i campionati italiani juniores, promesse e assoluti, a Rieti andiamo a concludere il ciclo degli appuntamenti tricolori di questa prima parte di stagione – commenta Ceccato, nella veste di direttore tecnico del Team Treviso -. Le rassegne nazionali dell’ultimo mese hanno complessivamente coinvolto oltre 30 tesserati del Team Treviso, un risultato che ci lascia molto soddisfatti, anche perché si tratta di atleti interamente dei nostri vivai”. Dopo Rieti, le energie di Ceccato & C. saranno assorbite dall’organizzazione del meeting “Ostacoli Veneti”, in programma il 17 luglio a Vedelago, l’ultimo grande appuntamento prima della pausa agonistica di mezza estate.