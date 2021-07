Silea. Nuovo laboratorio estivo gratuito per i ragazzi 11 – 18 del comune di Silea

SILEA E SUP: QUANDO IL COMUNE OFFRE OPPORTUNITA’AI GIOVANI

Nuovo laboratorio estivo gratuito per i ragazzi 11 – 18 del comune di Silea

L’Assessorato allo Sport del Comune di Silea, in collaborazione con il Progetto Giovani e la Cooperativa LaEsse, propone una nuova opportunità estiva per i giovani del comune di Silea.

Un laboratorio gratuito di SUP – Stand Un Paddle e Footbike, che verranno tenuti da Nicola Zamuner, campione del mondo di canoa, docente federale di SUP e CT della nazionale do footbike.

I laboratori, articolati in 4 lezioni, inizieranno il 19 luglio e sono destinati a ragazzi dagli 11 ai 18 anni.

Per informazioni e iscrizioni è possibile inviare un whatsapp o chiamare il nr. 342.5071457: i posti sono limitati.

“Con questa nuova proposta vogliamo offrire ai nostri giovani opportunità estive che non siano limitate a un passatempo, ma che insegnino qualcosa: un mestiere, come nel caso del corso di salvamento o del laboratorio di pizzeria; l’approfondimento di una competenza artistica, come il workshop di street art; l’avvio a una pratica sportiva insolita, come nel caso del pugilato e del SUP. Attuiamo questo tipo di politiche giovani per dare stimoli costruttivi e creativi ai nostri ragazzi” dichiara l’Assessore allo sport Francesco Biasin.

