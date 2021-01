Continuiamo con la pubblicazione a puntate del libro scritto dal nostro concittadino, Nuccio Sapuppo. In questa raccolta l’autore ha voluto raccontare – in forma di monografie – luoghi, avvenimenti e personaggi figli di Mogliano che si sono distinti per le opere che hanno compiuto nella loro vita

TAM Tessile Artigiana Moglianese

di Claudio Isetta e Figli

Produzione e Commercio di tessuti, con sede produttiva sita in Via don Bosco 45 a Mogliano Veneto ed i magazzini e la spedizione a Gardigiano di Scorzè.

È tra le poche tessiture italiane a produrre tele di puro cotone in doppio ritorto per la realizzazione di lenzuola e di tessuti tecnici speciali per l’industria e il teatro.

Quella gestita oggi dal signor Claudio Isetta, collaborato dai suoi figli, è un’attività imprenditoriale storica del Veneto. Fondata dal nonno del signor Claudio nel lontano 1919, superando difficoltà di ordine logico e riscuotendo nel tempo notevoli successi di alacrità e prosperità economiche, costituisce oggi l’esemplare frutto di una lunga staffetta di passaggi da padre in figlio che non hanno concesso sosta all’intera attività procurandole invece un continuo incremento e notevoli profitti. Infatti nel tempo l’azienda ingrandendosi di continuo per l’espansione dei propri prodotti è stata costretta ad utilizzare diversi siti diversificando la sede della produzione da quella del magazzino di scorta.

