Supermercati. Domeniche si, domeniche no

Il Governatore del Veneto Luca Zaia di recente si è espresso in merito alla chiusura dei supermercati nelle domeniche. “Se io avessi le competenze – ha precisato – li terrei sempre chiusi la domenica, non si muore se non si va a fare la spesa quei giorni”.

Effettivamente sono solo pochi anni che è stata decisa l’apertura domenicale dei supermercati, prima per decenni era normale fare le spese il sabato e lasciare a casa commessi e cassiere la domenica per un meritato riposo festivo.

Eppure nessuno soffriva per questa situazione, tutti davano per scontata la chiusura domenicale.

Ci giunge notizia che già da ieri una grande catena di supermercati ha fatto capire ai propri dipendenti che da maggio si riprenderà con le aperture domenicali e con la chiusura dei punti vendita alle 21.

Ciò contrasta con quanto auspicato dal Governatore. Riteniamo necessario che le autorità regionali facciano chiarezza immediata sulla situazione delle aperture domenicali e degli orari di chiusura serali.

