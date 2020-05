Giro del mondo interrotto per pandemia

Roberto Maschietto è rientrato a casa questa notte, primo maggio, a Mogliano Veneto, da Perth in Australia. Ha dovuto interrompere il suo giro del mondo a causa della pandemia.

Ora lo attendono altri 14 giorni di quarantena. Aveva scritto sul suo blog lunedì scorso: ” Passeggiata per il centro di Perth, città che risulta deserta anche se qui non è obbligatorio rimanere a casa. Ad ogni angolo corrieri in bicicletta che aspettano di consegnare i pasti per gli abitanti della città. Ieri mi hanno cancellato l’ennesimo volo per rientrare in Italia…riuscirò a rientrare prima o poi?”

Ok, è andato tutto bene!

Silvia Moscat

