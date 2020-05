Gazzera. Appartamento a fuoco. Un ferito

Sabato, poco prima delle 6, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Postumia in località Gazzera terra ferma del comune di Venezia per l’incendio divampato all’interno di un appartamento all’ultimo piano di un edificio di tre: ferito il residente non vedente portato fuori dai vicini.

All’arrivo delle squadre dei pompieri accorse da Mestre con due autopompe, un’autobotte, l’autoscala e 14 operatori coordinati dal capo servizio, tutti i condomini avevano già evacuato il condominio.

Gli operatori dei vigili del fuoco dotati di autoprotettori sono entrati nell’appartamento spegnendo l’incendio, evitando la propagazione del rogo all’intero all’alloggio e fabbricato.

Le fiamme hanno completamente distrutto il vano cucina causando gravi danni anche al resto dell’appartamento. Il ferito, ustionatosi, era stato intanto preso in cura dal personale sanitario del Suem e portato in ospedale.

Sul posto anche tecnici di Italgas e la polizia di stato. Le cause dell’incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa due ore e mezza con il rientro in casa degli altri condomini.

