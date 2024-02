Stallo dei negoziati tra Israele e Hamas

Stallo nei negoziati tra Israele e Hamas riguardo al cessate il fuoco e alla liberazione degli ostaggi

ISRAELE. Gli sforzi per raggiungere un accordo tra Israele e Hamas sembrano in una fase di stallo, con le due parti che mantengono posizioni distanti riguardo al cessate il fuoco e alla liberazione degli ostaggi.

Le trattative, proposte a Parigi, hanno evidenziato divergenze tra le due fazioni, con Hamas che continua a richiedere il ritiro israeliano da Gaza e garanzie concrete per porre fine al conflitto.

Secondo le informazioni trapelate, Hamas vuole ottenere la liberazione di un numero maggiore di detenuti palestinesi rispetto a quanto inizialmente prospettato. L’emittente israeliana Kan ha riportato che, secondo una fonte citata dal quotidiano al-Quds, Hamas non ritiene che si sia ancora giunti a un accordo.

Nonostante il 4 febbraio fosse considerato un giorno chiave nei dialoghi, il verdetto di Hamas non è stato formalizzato entro la scadenza prevista, indicando una complessità e una difficoltà nel raggiungere un accordo.

Il leader di Hamas a Gaza, Yahya Sinwar, ha mantenuto una posizione ferma, richiedendo garanzie solide per porre fine alla guerra e al ritiro delle truppe israeliane dalla Striscia di Gaza. Una fonte vicina ad Hamas ha dichiarato alla tv palestinese Quds news network che le due parti sono lontane dall’ottenere un accordo e che Hamas insiste sulla fine della guerra come punto di partenza.

Dal lato israeliano, il premier Benjamin Netanyahu ha ribadito che l’obiettivo primario è l’eliminazione di Hamas. Riguardo all’ipotesi di un accordo per il rilascio degli ostaggi, Netanyahu ha dichiarato che non accetterà un accordo a qualsiasi prezzo. Ha sottolineato che le notizie sulla disponibilità di rilasciare un grande numero di detenuti palestinesi non corrispondono al vero. Netanyahu ha delineato tre condizioni per l’eliminazione di Hamas, compresa la distruzione dei suoi battaglioni, operazioni mirate e la neutralizzazione dei tunnel.

Il consigliere americano per la Sicurezza Nazionale, Jake Sullivan, ha dichiarato che un accordo sugli ostaggi non è imminente e che i negoziati possono procedere lentamente prima di accelerare.

Le Brigate al Qassam, braccio armato di Hamas, hanno rivendicato di aver ucciso 15 soldati israeliani e distrutto veicoli militari nei giorni recenti.

In conclusione, mentre le trattative continuano, l’incertezza persiste e le posizioni rimangono distanti, rendendo difficile prevedere un rapido avanzamento verso un accordo definitivo.