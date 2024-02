Trattore abbatte cartelli con limiti di velocità a 30 all’ora

Un uomo a Treviso, al volante di un trattore, ha abbattuto cinque cartelli stradali che indicavano il limite di velocità a 30 chilometri all’ora

TREVISO. L’episodio di “vendetta” contro i limiti di velocità nella provincia di Treviso ha suscitato notevole interesse e domande riguardo alle motivazioni dietro questo gesto. L’uomo alla guida del trattore ha abbattuto cinque cartelli stradali che indicavano il limite di velocità a 30 chilometri all’ora, creando un’atmosfera di mistero attorno a questo atto di protesta.

Alcuni media locali hanno suggerito che potrebbe trattarsi di un gesto di insoddisfazione nei confronti delle nuove limitazioni introdotte, forse percepite come eccessive o ingiustificate.

Questo episodio segue un trend di comportamenti simili in altre parti d’Italia, come l’azione dei “vendicatori” alla Fleximan. Questi atti sembrano manifestazioni di dissenso nei confronti delle normative stradali, ma la scelta di utilizzare un trattore per abbattere i cartelli aggiunge un tocco distintivo a questo tipo di protesta.

Le autorità locali stanno indagando sull’incidente e cercano di identificare l’uomo responsabile dell’abbattimento dei cartelli. .

Resta da vedere se questo episodio avrà conseguenze sulle politiche locali riguardanti i limiti di velocità o se si tratta di un gesto isolato di protesta.