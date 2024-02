Il suicidio dei vecchi alberi

Senza vento né bufera, un albero si spezza e cade sulle auto, in centro a Mestre. Intervento immediato dei vigili del fuoco.

Mestre – Verso le ore 9 di questa mattina, domenica 4 febbraio, i vigili hanno ricevuto una chiamata inaspettata per il clima di questi giorni. Un albero si è spezzato ed è caduto sopra due auto parcheggiate vicino. Così, dalle 9:40, i vigili del fuoco stanno operando in Via Metauro, per un albero di grandi dimensioni caduto sopra due automobili parcheggiate lungo la via. Fortunatamente, nessuna persona è rimasta ferita.

I pompieri, accorsi dalla sede di Mestre anche con l’autogrù, hanno verificato che non vi fossero eventuali altri passanti coinvolti.

Le squadre stanno operando per liberare la strada dall’albero spezzatosi alla base del tronco e poi caduto sulle auto. Sul posto la polizia locale. Operazioni dei vigili del fuoco sono ancora in corso.

Non è la prima volta

Il 25 agosto dello scorso anno era successo in Corso del popolo, anche quella volta, senza una causa metereologica. Sempre alle 9 di mattina, un albero si era spezzato ed era caduto in mezzo al Corso bloccando il traffico. Fortunatamente non aveva centrato le auto in transito, ma aveva rovinato alcune macchine che si trovavano parcheggiate nelle vicinanze. Traffico bloccato e molti disagi in Città.

Forse, le radici soffocate dal cemento, con le foglie stanche di respirare smog, hanno preferito la fine piuttosto che la lenta agonia?