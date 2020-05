Sportelli per i Cittadini, l’Amministrazione amplia il servizio

In un periodo in cui risposte e chiarimenti sono di primaria importanza, l’amministrazione comunale di Mogliano Veneto decide di ampliare il servizio sportelli dedicato a cittadini, attività produttive e associazioni, affinché tutti possano avere la possibilità di affrontare nel miglior modo possibile un momento così particolare sotto ogni punto di vista.

– SPORTELLO CONSULENZA CREDITO IMPRESA: dedicato a imprenditori, artigiani e commercianti. L’obiettivo è fornire informazioni sulle modalità di erogazione del Credito messo a disposizione dai nuovi Decreti del Governo, grazie alla competenza di un esperto del settore economico e finanziario come il ragionier Mario Gigli, disponibile su appuntamento ad accompagnare gli operatori all’accesso al credito.

Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 12, sia per consulenze telefoniche sia per fissare gli appuntamenti in sede, previsti esclusivamente il martedì mattina dalle ore 9 alle ore 12 e mercoledì dalle 14.30 alle 17.30 presso la Casa Municipale al Piano Terra. Per informazioni e appuntamenti: Rag. Mario Gigli, telefono 333 6156818

– SPORTELLO INFORMATIVO PER LO SPORT: assistere i presidenti delle associazioni sportive del territorio a recepire informazioni e disposizioni sulle modalità di riapertura degli impianti e sulle disposizioni igienico sanitarie date dal Governo e dalla Regione Veneto per iniziare nuovamente l’attività sportiva.

Questo l’intento dell’iniziativa dell’Assessore allo Sport Enrico Maria Pavan, insieme all’Ufficio competente, che attraverso lo sportello informativo supporterà i presidenti delle associazioni sportive anche nell’accesso ai finanziamenti messi a disposizione dal Credito Sportivo.

Le realtà che hanno bisogno di liquidità, infatti, potranno richiedere fino a 25mila euro garantiti al 100 per cento da fondi statali, rimborsabili in sei anni, che le associazioni potranno iniziare a corrispondere dopo 24 mesi di preammortamento. Per informazioni, è necessario fissare un appuntamento chiamando il numero di telefono 041 5930801.

