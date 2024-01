Spacca una vetrina e scappa con la cassa

Ennesima rapina con scasso in centro a Marghera. Il gruppo Margherini Doc diffonde il video delle telecamere di sorveglianza.

MARGHERA. “Marghera Buonasera DOC risponde all’appello di Elvio Goldin di Marzaro Abbigliamento, partner di Marghera Card 30175 e membro dei Margherini DOC, un gruppo storico di Marghera composto da 7500 membri. Goldin si è fatto portavoce dello sdegno degli operatori commerciali di Marghera in seguito all’ennesima spaccata ai danni del bar situato in Via Canal.

“Chiediamo vigilanza e tutela, qui soffre tutto il tessuto sociale ed economico del territorio composto da cittadini e commercianti, non ne possiamo più!”, afferma Goldin, esprimendo la frustrazione diffusa tra gli abitanti e gli imprenditori locali.

La rapina con scasso ha avuto luogo di notte, con inizio alle ore 02:22, articolata in tre distinte fasi che si sono protratte per circa 4 minuti. Dalle sequenze estratte dal video integrale emergono i dettagli del modus operandi del malvivente. Nella fase 1, il criminale prepara il colpo appoggiando per terra un tombino.

Successivamente, nella fase 2, solleva il tombino sotto le gambe e lo sbatte contro la porta d’ingresso per incrinare il vetro. Nella fase 3, ritorna con il pesante oggetto in ferro e sfonda con violenza la vetrina, entrando nel bar attraverso il buco creatosi, per poi fuggire con la cassa sotto il braccio in direzione di Piazzale Municipio.

Marghera Buonasera DOC si schiera a difesa del tessuto sociale ed economico della comunità locale e sostiene l’appello di Goldin per una maggiore vigilanza e protezione.

La solidarietà di Marghera Buonasera DOC si estende a tutti gli abitanti e commercianti colpiti da episodi del genere, auspicando un intervento tempestivo per ristabilire un clima di sicurezza e fiducia nella zona.