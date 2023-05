Son tutte blu le spiagge del Veneto

Solo riconferme per le “Bandiere Blu” assegnate quest’anno alle località del Veneto. I Sindaci di Jesolo, Chioggia e l’assessore all’Ambiente di Venezia, spiegano quanto lavoro ci sia dietro questo riconoscimento.

In totale sul territorio italiano sventolano 226 ‘Bandiere Blu’ nelle località marine e lacustri che si contraddistinguono per la qualità del loro ambiente, tanto da essere premiate con il riconoscimento attribuito da FEE, Foundation for Environmental Education, una Ong internazionale che si occupa di educazione alla sostenibilità, con sede principale in Danimarca e operativa in 81 paesi.

I criteri d’assegnazione, stabiliti dalla giuria nazionale secondo una procedura certificata, vengono periodicamente aggiornati in modo da stimolare le Amministrazioni locali ad agire sempre al meglio. Il primo standard da raggiungere è ovviamente legato alla qualità delle acque di balneazione, che devono essere “eccellenti” secondo i risultati delle analisi che nel caso del Veneto, l’Arpa ha effettuato nell’ambito del Programma Nazionale di Monitoraggio condotto dal Ministero della Salute e Ministero dell’Ambiente. Viene inoltre valutata l’attenzione all’educazione ambientale e all’informazione, alla gestione ambientale, ai servizi e alla sicurezza.

Le new entry di quest’anno sono: Catanzaro e Rocca Imperiale (Calabria); San Mauro Cilento (Campania); Gatteo (Emilia Romagna); Laigueglia e Sori (Liguria); Sirmione e Toscano Maderno (Lombardia); Porto San Giorgio (Marche); Termoli (Molise); San Maurizio D’Opaglio e Verbania (Piemonte); Gallipoli, Isole Tremiti, Leporano e Vieste (Puglia); Orbetello (Toscana).

Non è stata invece riconfermata Cattolica, in Emilia Romagna.

Tutte riconfermate le spiagge venete, cosa non scontata come sottolineato dal Sindaco di Jesolo Christofer De Zotti.

“Per il ventesimo anno consecutivo Jesolo ottiene la Bandiera Blu. Si tratta di un riconoscimento che, dopo tutto questo tempo, residenti e ospiti della nostra località danno quasi per scontato ma non è così. Ogni anno si riparte da zero, ogni anno la nostra spiaggia è oggetto di valutazione rigorosa, e questo significa che negli ultimi vent’anni abbiamo lavorato tutti molto sodo con impegno e amore verso la città. Ci siamo presi cura della nostra spiaggia, del nostro mare e dei servizi che offriamo, investendo in qualità e mantenendo uno standard molto elevato. Questo è dunque un premio all’impegno quotidiano, di Jesolo ma anche di tutta la nostra costa, l’unico litorale ad essere premiato interamente, e per me è stato un onore partecipare per la prima volta in qualità di sindaco di Jesolo alla cerimonia di premiazione rappresentando la nostra città di fronte al resto del Paese. Il nostro litorale si prepara ora ad affrontare una vera e propria rivoluzione. L’auspicio è di poter continuare lungo il solco tracciato, tutelando questo grande impegno e i frutti che è stato capace di generare”.

La spiaggia del Lido di Venezia si conferma Bandiera Blu anche per il 2023 e viene premiata quale località balneare di eccellenza. Tra gli approdi, riceve la Bandiera Blu la Certosa Marina e anche in questo caso si tratta di una conferma.

A ricevere l’ambito riconoscimento destinato alle località balneari d’eccellenza, assegnato dalla FEE è stato l’assessore all’Ambiente Massimiliano De Martin. “Dietro ai due riconoscimenti, quello della Bandiera Blu e quella della Bandiera Blu da Diporto c’è un lavoro continuo che vede da una parte le imprese che operano nelle nostre spiagge e dall’altra una collettività che si pone correttamente nei confronti del mare – commenta l’assessore De Martin – E’ quindi un premio all’organizzazione delle nostre strutture balneari e a chi si adopera per l’accessibilità, la cura degli spazi, i servizi di qualità offerti da un’imprenditoria che ha realizzato negli anni e continua a farlo importanti investimenti per venire incontro alle esigenze di un turista che trova nel nostro territorio mare, spiaggia e anche storia. Ma è anche un Premio al rispetto del nostro mare. Siamo orgogliosi che ancora una volta anche la Certosa riceva la bandiera Blu per gli approdi, riconoscimento ottenuto sin da quando è stato istituito il premio per questa categoria”.

Per quanto riguarda le darsene, il Sindaco di Chioggia Mauro Armelao ha voluto ringraziare Le Saline: “Voglio fare le mie congratulazioni anche alla darsena Le Saline di Chioggia che è stata riconfermata Bandiera Blu tra i porticcioli della nostra bella Italia. Si tratta di un riconoscimento per i servizi di eccellenza e di qualità che vengono erogati dalla struttura, sia ai residenti che ai turisti e diportisti che hanno la loro imbarcazione presso la darsena. E’ un orgoglio anche questo per la nostra città”.