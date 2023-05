Una coltellata al ventre, fatale: a 17 anni Aymen muore per una futile lite

La tragedia ieri nel tardo pomeriggio a Varago di Maserada sul Piave. La vittima è Aymen Adda Benameur, 17 anni il 30 aprile. I carabinieri hanno subito fermato tre adolescenti del trevigiano, due minorenni e un neo diciottenne, quest’ultimo in stato di arresto per omicidio. Avrebbe già ammesso la sua colpa. Il movente è al vaglio delle autorità competenti.

VARAGO DI MASERADA – Nessun genitore al mondo vorrebbe trovarsi a ricevere una telefonata per “recarsi sul posto” e vedere il proprio figlio disteso su un prato bagnato, sotto la pioggia, coperto da un telo. È questa l’immagine straziante che è apparsa ai genitori di Aymen Adda Benameur, 17 anni il 30 aprile scorso, primo di quattro figli, accoltellato a morte ieri pomeriggio a Varago di Maserada.

Il profilo è quello di un giovane studente tranquillo e di buona famiglia. Il padre lavora da molti anni nel trevigiano. Aymen, nato a Treviso da genitori di origine algerina, frequentava l’Istituto «Besta» di Treviso. È stato descritto da chiunque lo conoscesse come un bravo ragazzo e lo dimostra il fatto che non avesse precedenti e fino a ieri fosse sconosciuto alle forze dell’ordine.

L’aggressione, scaturita dopo un diverbio, è avvenuta nella piccola frazione di Varago di Maserada, a pochi passi dalla chiesa. Gli autori tre adolescenti, proprio come Aymen: sono due minorenni e un neo diciottenne del trevigiano, che già ieri sera avrebbe ammesso di essere l’autore del gesto efferato.

Il coltello è stato ritrovato dai carabinieri del nucleo investigativo nel prato a pochi metri dal corpo del giovane Aymen, abbandonato esanime dagli aggressori, che si erano immediatamente dati alla fuga. I militari dell’Arma li hanno fermati poco distante dal luogo dell’aggressione, scoprendo come fossero in possesso anche di stupefacenti.

“Aymen era un ragazzo che non aveva mai dato problemi, con noi genitori era sempre sorridente e gentile – ha detto il padre Amin. – Studiava al Besta e frequentava ragazzi di Spresiano e Maserada. Non beveva e nulla poteva farci immaginare quanto successo oggi”.

In queste ore le indagini dei carabinieri proseguono con meticolosità: “Ci sono degli accertamenti in corso – dichiarano al Comando di via Cornarotta a Treviso – per tutti e tre i giovani fermati. Oltre al coltello ritrovato poco distante dalla vittima, in possesso dei giovani aggressori sono stati trovati un paio di centinaia di euro e degli stupefacenti. È comunque troppo presto per parlare di uno specifico movente. Il giovane diciottenne trevigiano, tuttavia, avrebbe già fatto una prima ammissione. Attualmente è in stato di arresto”.