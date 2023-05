Elezioni comunali a Vedelago: la candidata sindaco Fiorenza Morao si presenta

VEDELAGO – Si avvicinano le elezioni amministrative, che nelle giornate di domenica 14 maggio e lunedì 15 maggio chiameranno al voto numerosi cittadini residenti nella provincia di Venezia e di Treviso.

Per il Comune di Vedelago i candidati sindaci sono quattro: Giuseppe Romano, Renzo Franco, Marco Perin e Fiorenza Morao. Conosciamo quest’ultima.



Fiorenza Morao, candidata sindaco a Vedelago

Sono Fiorenza Morao, sono nata e vivo a Vedelago, ho 71 anni, sono sposata, ho due figli e due nipotine. Sono in pensione.

Sono stata consigliere comunale dal 2009 al 2013.

Sono segretaria del circolo PD di Vedelago da inizio 2022.

Sono attiva nel volontariato prestando il mio servizio per i bambini stranieri nella scuola elementare, per i ciechi e gli ipovedenti, per gli anziani e per l’ambiente.

