Sogni una carriera nell’aviazione?

Se vuoi scoprire come poter diventare un pilota o un tecnico aeronautico e come iniziare la tua carriera nel settore aeronautico, partecipa all’evento gratuito YOU CAN FLY che si terrà a Verona il prossimo 10 settembre.

Incontrerai le accademie che organizzano i corsi per diventare pilota di linea o manutentore aeronautico e scoprirai i tempi, i costi e le possibilità di finanziamento dei percorsi addestrativi.

Oltre alle scuole, che ti chiariranno i percorsi, avrai la possibilità di conoscere e parlare direttamente con le compagnie aeree che ti spiegheranno cosa significa essere un pilota oggi (carriera, turni, stipendio…).

Potrai anche scoprire le modalità di selezione del personale e quali sono le altre figure professionali che questo settore richiede.

Sebbene il lavoro del pilota o del tecnico della manutenzione sia decisamente importante, è solo una parte di ciò che mantiene un aereo in volo. Molte sono infatti le professioni importanti per il funzionamento di una compagnia aerea.

L’evento, organizzato da XARIA società senza finalità di lucro che si occupa di ricerca scientifica e formazione in ambito aeronautico, è patrocinato dalla Regione Veneto e sarà ospitato dall’Università di Verona.

I relatori per l’edizione 2021 saranno:

Air Dolomiti Spa;

Neos Air;

Asteraviation Flight Academy;

Italfly Academy;

Aircraft Engineering Academy;



L’evento, unico in Europa, si terrà il 10 settembre presso l’aula magna dell’Università di Verona (per accedere all’Ateneo è obbligatorio il green pass).



Come registrarsi all’evento

Per registrarsi è necessario cliccare sul link qui sotto e prenotarsi. I posti sono limitati. La partecipazione è gratuita.

