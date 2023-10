Sitting Volley: Italia campione d’Europa

La Nazionale italiana di femminile di Sitting Volley è diventata campione d’Europa, conquistato anche il Pass per i Giochi Paralimpici di Parigi 2024.

CAORLE – Battendo la Slovenia per 3-1 (25-17, 22-25, 25-16,25-22), una stupenda Italia scrive una pagina storica nel Sitting Volley diventando per la prima volta campione d’Europa.

Grazie a questo incredibile successo le azzurre hanno anche conquistato il meritato pass per i Giochi Paralimpici di Parigi 2024.



La Nazionale guidata da Amauri Ribeiro chiude questa edizione 2023 dei Campionati Europei da imbattuta.

Per la Nazionale femminile di Sitting Volley si tratta della terza medaglia consecutiva nella rassegna continentale dopo le due medaglie d’argento conquistate nell’edizione 2019 a Budapest (Ungheria) e 2021 Kemer (Turchia).

Per la Federazione Italiana Pallavolo, dopo Europeo nella pallavolo, nel beach volley, è arrivato anche il titolo continentale nella disciplina del Sitting Volley. Unica disciplina che ancora mancava nella bacheca federale a livello di titolo continentale.

L’Ucraina, invece, è salita sul terzo gradino del podio dei Campionati Europei femminili di sitting volley. La formazione ucraina al Palamare ha avuto la meglio per 3-1 (25-17, 21-25, 26-24,25-12) sulla Germania.

Il tabellino

ITALIA-SLOVENIA 3-1 (25-17, 22-25, 25-16, 25-22)

ITALIA: Ceccatelli 12, Bellandi 13, Bosio 18, Pedrelli 10, Cirelli 4, Battaglia 6, Biasi (L). Aringhieri 7. N.e: Barigelli, Desini, Spediacci, Moggio. All. Ribeiro

SLOVENIA: Vrhovnik 4, Brik 16, Jeler 3, Vrabic 17, Ocepek 8, Gabrscek 12, Kocmur (L). N.e: Ferjan, Jakin, Pogacar, Kocmur. All. Bozic.

ARBITRI: Hasanic, Arpas

DURATA SET: 22’, 29’, 22’, 24’

ITALIA: 12 a, 5 bs, 15 mv, 20 et

SLOVENIA: 8 a, 7 bs, 12 mv, 27 et

I premi individuali femminili

MVP: Francesca Bosio (Italia)

Best setter: Giulia Bellandi (Italia)

Best hitter: Valentina Brik (Slovenia)

Best receiver: Yaroslava Lakatosh (Ucraina)

Best libero: Silvia Biasi (Italia)

Best blocker: Anastasiia Filon (Ucraina)

Le dichiarazioni

Il Presidente Federale GIUSEPPE MANFREDI: “Innanzitutto voglio ringraziare tutti coloro che si sono adoperati per questo risultato. Il ringraziamento va a tutto lo staff tecnico e a Guido Pasciari. Abbiamo intrapreso il lavoro con il Sitting Volley da soli pochi anni e già ne stiamo raccogliendo dei frutti importati. Noi vogliamo fortemente continuare su questa strada e permettere agli atleti paralimpici di poter gareggiare per obiettivi sempre più alti. Sono felice per queste ragazze che sono un nostro fiore all’occhiello perché hanno raggiunto un grande risultato e soprattutto perché fanno tanti sacrifici per allenarsi e giocare. Mettono a disposizione tutto il loro tempo libero per stare insieme e allenarsi e sono davvero felice per quello che hanno conquistato. Quest’anno in Italia abbiamo organizzato un europeo indoor maschile e uno femminile. Con l’Europeo di Sitting Volley sono ben tre rassegne continentali organizzate nella stessa stagione e dimostrano ancora una volta la grande forza organizzativa della FIPAV. Con l’occasione ringrazio il vice presidente federale Adriano Bilato che insieme al CR Veneto ha lavorato tanto per organizzare al meglio questo bellissimo evento a Caorle.

Il Vice Presidente ADRIANO BILATO: “Sono soddisfatto e orgoglioso per come è stato organizzato questo Campionato Europeo di Sitting Volley. Oggi è arrivata anche la ciliegina sulla torta con la vittoria della Nazionale femminile. Voglio ringraziare tutti coloro che si sono prodigati in questi mesi nell’organizzazione di questo evento. Per la prima volta abbiamo introdotto nel sitting volley il video check ed è un bel basso in avanti per questa disciplina. Siamo anche felici per la copertura mediatica che Rai ha garantito con le finali trasmesse su Rai Sport e RaiPlay. Colgo infine l’occasione per ringraziare il Comitato Italiano Paralimpico e il Para Volley Europe per la grande mano che ci hanno dato. Abbiamo fatto davvero squadra”.

Luca Pancalli, Presidente del Comitato Italiano Paralimpico: “Il successo della nazionale femminile di sitting volley agli Europei è un risultato straordinario che entra di diritto nella storia di questa disciplina e del movimento paralimpico italiano. Si tratta del primo oro in questa competizione per queste ragazze che negli ultimi anni si sono conquistate uno spazio di primo piano a livello internazionale. Un trionfo che vale doppio perché consente alla Squadra azzurra di accedere ai Giochi Paralimpici di Parigi 2024. Complimenti a tutte le giocatrici, al tecnico Amauri Ribeiro, all’intero staff azzurro. Siamo orgogliosi di voi. Complimenti anche a tutta la Federvolley, a partire dal Presidente Giuseppe Manfredi. Una Federazione che sin dal 2013 ha sempre creduto in questo progetto e ha sempre portato avanti, con passione e dedizione, un magnifico lavoro con l’orgoglio di essere parte del movimento paralimpico”.

GUIDO PASCIARI: ”In questo momento sono l’uomo più felice del mondo perché oggi si è coronato un sogno. Eravamo stati ammessi alle olimpiadi di Tokyo di tre anni fa, adesso l’abbiamo conquistato sul campo la qualificazione ai Giochi di Parigi. Queste ragazze, che io ho sempre definite meravigliose, lo hanno dimostrato ancora di più e il mio piacere più grande è che lo abbiano dimostrato in Italia, qui a Caorle in una cornice di pubblico bellissima, davanti a tanta gente che spero grazie anche alle immagini abbia compreso la bellezza di questa disciplina sportiva. Certamente, il lavoro di Amauri e del suo staff si è visto tutto in questo torneo. Ieri in semifinale abbiamo avuto un attimo di sbandamento dopo i primi due set vinti dall’Ucraina ma io e penso tutti quelli che conoscono queste ragazze sapevamo che non poteva essere quella la vera Italia.

Credo che la Federazione e il CIP abbiano fatto bene a investire in questa manifestazione e il fatto di aver avuto il Comitato Regionale di FIPAV Veneto coordinato dal Vice Presidente Bilato, è stata veramente la ciliegina sulla torta. È andato tutto bene, vi posso garantire che abbiamo avuto tanti elogi, non solo dalle squadre avversarie ma anche da arbitri, dirigenti e tutti coloro che in questi giorni hanno partecipato a vario titolo all’evento”.

Il CT AMAURI RIBEIRO: “Questa è la terza finale europea che giochiamo, nelle precedenti due siamo arrivati secondi ma finalmente questa volta abbiamo vinto noi. Abbiamo sofferto tanto nella semifinale e siamo riusciti ad uscire dalla situazione e arrivare in finale. L’ Italia e tutto il movimento meritava questo titolo europeo.

Le ragazze si sono allenate tanto, se lo meritano e non potrebbe essere diversamente dopo tutto quello che abbiamo fatto negli ultimi anni. La Nazionale è adesso tra le prime al mondo e lo possiamo dire tranquillamente ma sappiamo che dobbiamo crescere ancora e fare esperienza perché è una squadra nuova. Stiamo lavorando e siamo sulla strada giusta.

Ora abbiamo un grosso obiettivo che saranno i giochi paralimpici del prossimo anno e già da ora dobbiamo iniziare a lavorare con calma, sapendo che ci siamo già qualificati e quindi possiamo programmare meglio tutta la prossima stagione”.

EVA CECCATELLI: “Sembra incredibile, ci vorrà ancora qualche ora capire bene quello che abbiamo fatto. Siamo Campionesse d’Europa e abbiamo conquistato la qualificazione ai Giochi Paralimpici di Parigi. Credo che l’arma in più di questa squadra sia proprio Il gruppo, siamo riuscite in un momento difficile in cui magari stavamo sbagliamo un po’ troppo a riprenderci subito.

RAFFAELLA BATTAGLIA: “Sono felicissima, ancora non ci credo, né che siamo Campionesse d’Europa né che abbiamo questa qualificazione per Parigi ma è bellissimo, sono contentissima. A sostenerci c’erano anche i ragazzi della Nazionale maschile che non hanno mai spesso di tifare. Ringrazio loro e tutto il pubblico presente perché ci ha dato una mano questa sera nei momenti più difficili del match”.

Photo Credits: Federvolley.it