Sindaco in bicicletta sulla nuova pista ciclabile

Inaugurata la pista ciclabile da Marghera a Venezia: Brugnaro taglia il nastro su un nuovo collegamento sicuro

VENEZIA. Ieri è stato un giorno importante per la mobilità sostenibile a Venezia, con l’inaugurazione della nuova pista ciclabile che collega Marghera alla città lagunare. La cerimonia di apertura ha visto la presenza del Sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, insieme al Vicesindaco Tomaello e agli Assessori Besio, Boraso, Pesce e Venturini.

La nuova pista ciclabile, situata lungo via Delle Macchine e via Pacinotti, si estende per 3 chilometri e garantisce una larghezza minima di 2,5 metri, separata dalle corsie veicolari tramite dispositivi di protezione come cordoli e new Jersey. Questo progetto è stato accolto con grande entusiasmo dalla comunità, in quanto offre un collegamento sicuro tra Marghera e Venezia, attraversando importanti punti di interesse come la Città Giardino, la nuova piscina comunale di Via delle Macchine e il Parco Scientifico Tecnologico Vega.

Il Sindaco Brugnaro ha espresso la sua soddisfazione per questa realizzazione, sottolineando l’importanza di un collegamento diretto e sicuro tra le due città. Ha inoltre evidenziato come questa nuova infrastruttura sia parte di un progetto più ampio volto a promuovere la mobilità sostenibile in tutta la regione.

L’intervento non si è limitato alla realizzazione della pista ciclabile, ma ha incluso anche la riqualificazione delle viabilità interessate, con la riasfaltatura delle strade, il riordino delle aree verdi e il potenziamento dell’illuminazione pubblica. Per garantire la sicurezza di pedoni e ciclisti, sono stati installati impianti semaforici dedicati e illuminazione speciale lungo gli attraversamenti ciclo-pedonali.

Un altro punto importante del progetto è stata la riorganizzazione della sezione stradale lungo il tratto Vega di Via Delle Industrie, che ha consentito l’aggiunta di nuove alberature e una migliore gestione degli stalli auto, aumentandone il numero complessivo.

Quest’opera è stata accolta con favore dalla comunità locale e rappresenta un passo avanti significativo verso una mobilità più sostenibile e sicura per tutti i cittadini. Un ringraziamento speciale è stato rivolto alla ditta Ridemovi, gestore del servizio di bike sharing, che ha contribuito alla riuscita dell’evento mettendo a disposizione dei mezzi per l’inaugurazione della pista ciclabile.

La nuova pista ciclabile da Marghera a Venezia rappresenta un importante investimento nell’infrastruttura urbana, che porterà benefici tangibili alla comunità e all’ambiente, promuovendo uno stile di vita attivo e sostenibile.