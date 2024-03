Do re mi fa sol la si DONNA: LA DONNA CANNONE di De Gregori

Celebrando l’8 marzo con la musica: dall’emozionante suono del Do al vibrante Si, ogni nota rappresenta la forza e la bellezza delle donne.

“Do Re Mi Fa Sol La Si DONNA”, una canzone per te, è il tema scelto dalla nostra Redazione per la festa dell’8 marzo.

Attraverso la potenza della musica, ognuno è chiamato a scegliere una canzone che celebri il ruolo della donna e a raccontarla, a modo suo.

Così mi è venuta in mente “La donna cannone”, una canzone che mi riporta subito alla fine dell’adolescenza e mi ricorda quanto edificante sia stato per me attraversare quella fase, esplorare nuove emozioni, affrontare sfide e plasmare la mia personalità. Se non avessi vissuto la forte delusione di cui ancora oggi, ogni tanto, avverto l’eco, non sarei mai diventata la persona tenace e sicura di sé che mi ritengo oggi.

La canzone di Francesco De Gregori offre infatti una riflessione profonda sulla figura femminile, esplorandone la complessità e la forza attraverso una serie di metafore e immagini evocative.

Il titolo stesso del brano, “La donna cannone”, evoca un’immagine di potenza e coraggio, caratteristiche spesso associate alla figura femminile. La donna descritta nella canzone di De Gregori è presentata come un’artista circense, una performer che sfida la gravità e le convenzioni sociali, simboleggiando la capacità del genere femminile di superare ostacoli e limiti.

Questa donna si muove tra la luce e l’oscurità, tra la fragilità e la forza, tra la solitudine e la ricerca dell’amore. La sua figura è dipinta con ambiguità, come se fosse sfuggente e inafferrabile, ma allo stesso tempo magnetica e irresistibile.

Il brano offre anche una critica sottile alle convenzioni sociali e al modo in cui la società spesso limita la libertà e l’autonomia delle donne. La donna cannone rappresenta una ribellione contro le restrizioni e gli stereotipi di genere, che convenzionalmente attribuiscono alla sua figura una limitata libertà e autonomia. Ma è attraverso versi come “Così la donna cannone, quell’enorme mistero, volò / E tutta sola verso un cielo nero nero s’incamminò”, che De Gregori esalta la sua determinazione e indipendenza, incoraggiandola a trovare la propria strada e a lottare per i propri sogni e desideri.

“La donna cannone” è un inno alla libertà e all’autodeterminazione femminile, a mio avviso perfetto per essere condiviso e celebrato oggi, in occasione della Festa della Donna.

Leggi gli altri articoli dedicati al progetto:

