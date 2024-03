Appello di Penelope: cerchiamo Leone

Scomparso da circa tre giorni un uomo di 77 anni, a Stra, in provincia di Venezia

Stra – Da ieri sera, mercoledì 6 marzo, sono in corso le ricerche dei vigili del fuoco di un signore 77enne di Stra, che non ha più fatto ritorno a casa. Dopo le prime ricerche effettuate nella notte, oggi l’attività delle squadre dei vigili del fuoco è proseguita con l’attivazione del piano provinciale persone scomparse della prefettura.

Il personale di ricerca dei vigili del fuoco di Mira e Venezia viene coordinato dall’unità di comando locale, dove operano gli operatori TAS (Topografia Applicata al Soccorso). Questa mattina in volo l’elicottero Drago 154 del reparto volo di Venezia alla ricerca dell’anziano. Posizionata in acqua sul Brenta anche l’imbarcazione Hydra dotata di sonar per scandagliare il fiume nell’ipotesi di una caduta in acqua. Al momento l’esito delle ricerche è negativo.

L’appello della associazione Penelope: cerchiamo Leone

Attualmente, l’associazione Penelope, https://www.penelopeitalia.org/ , alla quale la famiglia dell’uomo si è rivolta, ha diramato le generalità. Si tratterrebbe di Leone Scaboro, 77 anni. L’anziano ha fatto perdere le proprie tracce martedì mattina. Si era allontanato da casa sua la mattina per incontrare la figlia, ma non si è presentato all’appuntamento. Le ricerche sono scattate mercoledì sera.

La famiglia ha denunciato la scomparsa dell’uomo ai carabinieri e si è rivolta all’associazione Penelope, che ha diffuso un appello circolato anche sui social network.

Nel frattempo, questa mattina si è alzato in volo in perlustrazione l’elicottero Drago dei vigili del fuoco, ed è intervenuta da Padova un’imbarcazione speciale con sonar per scandagliare il Brenta.

Il 77enne è alto circa un metro e 75, ha occhi castani e capelli brizzolati. L’ultimo avvistamento risale alle 8.30 di martedì 5 marzo, nel quartiere Luma. Scaboro indosserebbe abiti scuri. L’invito per chi dovesse avvistarlo è di mettersi in contatto con le forze dell’ordine al 112 o con l’associazione Penelope al numero 388-1122653.