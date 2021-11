Si è spenta Cora Bellio, prima sindaco donna di Mogliano

Oggi è un giorno molto triste per la nostra comunità. Si è da poco spenta Cora Bellio, prima sindaco donna di Mogliano nel ’75 e staffetta partigiana nella resistenza.

“Non ho mai avuto l’occasione di conoscerla personalmente – commenta Giacomo Nilandi, Segretario PD Mogliano Veneto – ma l’ho sempre vissuta nei racconti dei nostri veci che con lei avevano percorso un pezzo di strada. Attraverso la sua storia si racconta la riscossa civile e democratica della nostra terra dopo gli anni bui della guerra e del regime fascista, poche persone hanno questo potere evocativo e penso che tu lo possa fare solo se scegli di vivere la tua vita in una dimensione collettiva.

L’impegno pubblico come dato trascendente e ineludibile per un esistenza piena e degna di essere vissuta. Per questo oggi ci sentiamo tutti più soli.

Alla sua famiglia le condoglianze da parte della nostra Redazione e di tutto il PD Mogliano Veneto, con la promessa che la sua memoria ne guiderà l’impegno.