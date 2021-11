Mogliano, 18 platani colpiti dal cancro colorato: dovranno essere abbattuti

Grazie al lungimirante progetto di censimento del verde avviato dall’Amministrazione Comunale, sono state evidenziate alcune criticità su 18 platani.

Il censimento del verde permette di analizzare con grande attenzione il patrimonio arboreo della città e di classificarlo secondo parametri scientifici ben definiti. Questo nuovo strumento ha la peculiarità di monitorare la situazione quantitativa e qualitativa degli alberi del territorio, con la conseguente possibilità di agire in maniera ponderata e programmata e non più in emergenza, come succedeva fino a due anni fa.

Anche a seguito di questa specifica analisi si è potuto rilevare come 18 platani, di cui sei lungo la SS 13, siano purtroppo gravemente ammalati di cancro colorato, una patologia che colpisce principalmente questa tipologia di albero, senza alcun margine di guarigione ma con un’alta capacità infettiva.

Per arginare in maniera tempestiva questa terribile fitopatologia, si è reso necessario avviare un triste iter di abbattimento per queste 18 essenze.

Il cancro colorato del platano è una pericolosa malattia fungina causata dal fungo ascomicete Ceratocystis fimbriata che si sviluppa a carico degli organi legnosi dei platani, portandoli alla morte. A livello del tronco, soprattutto se l’attacco è grave, si notano lesioni canceriformi e necrosi dei tessuti più o meno estese, ellittiche o triangolari; la corteccia si presenta liscia, sottile e di colore grigio con caratteristiche venature bluastre a chiazze. Asportando la corteccia, al di sotto di queste macchie si nota che il legno infetto appare di colore più scuro e il confine tra la parte ammalata e quella sana risulta netto ed evidente.

A livello della chioma, invece, si osserva un progressivo deperimento della vegetazione caratterizzato da ingiallimenti fogliari, ritardo vegetativo e sviluppo stentato. Esiste anche una sintomatologia acuta che consiste in un improvviso disseccamento di alcune branche o dell’intera chioma. Le foglie colpite e disseccate possono rimanere attaccate ai rami anche per lungo tempo.

L’agente fungino che causa il cancro colorato infetta i platani penetrando attraverso ferite presenti sul tronco o sulle radici delle piante, ma anche tramite anastomosi radicale, cioè in seguito al contatto di radici tra piante vicine. La difesa da questa malattia è obbligatoria ai sensi del D.M. 29 febbraio 2012, e prevede l’abbattimento delle piante malate.

“Dover abbattere 18 platani è sicuramente triste e doloroso, lo faremo però con grande rapidità proprio per riuscire ad arginare e sconfiggere questa contagiosa malattia, colpevole di tantissimi abbattimenti in tutta Europa e di aver decimato la popolazione di platani dal 1920 ad oggi”, dichiara il Sindaco Davide Bortolato. “Moltissime sono le iniziative che abbiamo intrapreso per aumentare la popolazione di alberi nel nostro Comune, dalla piantumazione di boschetti nelle frazioni alla partecipazione a progetti di rimboschimento come quello promosso dalla Regione Veneto “Ridiamo il Sorriso alla Pianura Padana”, che sabato 6 novembre vedrà la consegna di circa 300 alberi ai cittadini moglianesi. C’è anche da sottolineare come, con l’approvazione in Consiglio Comunale di alcuni accordi urbanistici, abbiamo ottenuto ben 550 alberi a pronto effetto da piantare in città. La nostra attenzione in tema di salvaguardia del patrimonio arboreo è sempre altissima ed è per noi una massima priorità. Ovviamente le alberature che siamo tristemente costretti ad abbattere verranno sostituite il prima possibile: la missione è proprio quella di ripristinare il boulevard alberato che contraddistingue il Terraglio” conclude il Sindaco.