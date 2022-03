Settimana pedagogica, i laboratori per bambini e genitori

Sono molti i laboratori per famiglie e bambini da 0 a 6 anni previsti nell’ambito della terza edizione della “Settimana Pedagogica”, in programma dal 28 marzo al 1 aprile. L’iniziativa, intitolata “L’Ambiente che desidero”, mira a promuovere una maggiore consapevolezza ambientale. Tutti gli incontri si terranno nel rispetto della normativa anti Covid. Ecco i principali laboratori in calendario e come fare a iscriversi.

Si chiama “L’orto sul balcone” (Parte A- Chi semina…raccoglie) il laboratorio tenuto da Agata Berto al Lab Altobello. Ogni bambino inizierà a creare il suo piccolo orto sperimentando la fase della semina e imparando ciò che serve per fare crescere le proprie piantine. Il laboratorio si svolgerà all’aperto. E in caso di maltempo all’interno della ludoteca. Prendersi cura di un orto ha molti benefici per i bambini, tra cui risvegliare l’interesse per la natura, aumentare autostima e senso di responsabilità. Si terrà in presenza lunedì 28 marzo alle 16.30 in via Altobello 7L a Mestre. Per iscriversi mandare una email a [email protected] o chiamare il 3922608194. Il laboratorio è destinato a 10 bambini dai 4 ai 6 anni;

Prosegue con la sua seconda parte il laboratorio "L'orto sul balcone" (Parte B – Dalla pioggia all'orto: il riciclo dell'acqua) , sempre tenuto da Agata Berto, si svolgerà in presenza giovedì 31 marzo alle 16.30. Il laboratorio mira a insegnare ai bambini l'importanza dell'acqua per il pianeta e la necessità di ridurne lo spreco. I bambini costruiranno un piccolo sistema di riciclo dell'acqua che potrà essere utilizzato per innaffiare il proprio orto personale. Appuntamento al Lab Rialto, S.Marco 4046 Venezia. Iscrizioni per email a [email protected] e telefono 3474126130. Si rivolge a 10 bambini dai 4 ai 6 anni;

"Lo puoi fare anche tu! " è un laboratorio di BarchettaBlu con proposte di attività, giochi e letture da fare a casa col proprio bambino, tenuto dalla dott.ssa Marina Zulian, coordinatrice Centro Studi e Servizi BarchettaBlu. Si terrà mercoledì 30 marzo dalle 14 alle 15. Incontro è online su piattaforma Meet. Ci si iscrive mandando una email a [email protected] . Sono ammessi 20 adulti. L'obiettivo è imparare nuove attività e organizzare degli speciali angoli gioco e atelier con semplici materiali che abbiamo a casa. Aperto anche a nonni e babysitter;

S'intitola "Genitori in circolo. Condividere l'avventura di diventare mamme e papà" il laboratorio BarchettaBlu tenuto da Manuela Olivieri, coordinatrice pedagogica dei nidi di BarchettaBlu. È in programma giovedì 31 marzo dalle 9.30 alle 11 al Centro BarchettaBlu, Dorsoduro 614, a Venezia. Un incontro in presenza per affrontare le sensazioni e gli stati d'animo che travolgono tutti nella nuova dimensione di mamma, papà, famiglia con attività, atelier creativi, letture di albi illustrati e la possibilità di cambiare e allattare i bambini. Ammessi su prenotazione massimo 10 bambini d'età compresa tra 0 e 3 anni e i relativi genutori. Ci si iscrive scrivendo una email a [email protected] ;

Si svolgerà invece in modalità online "La luce della natura" , il laboratorio tenuto dalle educatrici del Nido Arlecchino di Mestre mercoledì 30 marzo dalle16 alle 17. E' aperto alla partecipazione di 12 famiglie con bambini di età compresa tra 2 e 6 anni. Si può prenotare chiamando il numero 041 5310864 o per email all'indirizzo: [email protected] . Nel corso dell'incontro sarà costruita una lavagna luminosa con materiali di riciclo (scatola da scarpe, una torcia, carta stagnola, carta da forno, forbici e nastro adesivo). Obiettivo di questo laboratorio, condotto con la collaborazione attiva degli adulti, è sensibilizzare i bambini al riciclo e al rispetto della natura attraverso il riutilizzo degli oggetti e l'osservazione attiva degli elementi naturali;

Prende il nome di "Traccia sulla sabbia" invece,il laboratorio organizzato in presenza dalla scuola dell'infanzia e nido integrato S.Antonio, a cura di Claudia Collorio e Giulia Nisato. È un laboratorio ludico sensoriale con materiali naturali. Su una tela di sabbia i bambini lasceranno tracce, faranno disegni e creeranno un set fatto di elementi naturali. In programma giovedì 31 marzo dalle 16 alle 17. Si rivolge a massimo 15 bambini dai 18 mesi ai 5 anni (accompagnati da un adulto), anche non iscritti all'istituto. Per iscriversi telefonare allo 0415420217 (segreteria della scuola) dalle 8.30 alle 09.30 lasciando nome e recapito telefonico. In caso di pioggia il laboratorio verrà sospeso;

I piccoli gesti possono migliorare il mondo. Si propone di insegnarlo il laboratorio "Insieme si puo'" a cura della ludoteca "L'Albero dei desideri" in programma venerdì 1 aprile dalle 16.15 alle 18.15 in presenza in piazzale S. Benedetto 1/b a Campalto. Saranno ludotecarie e volontarie del servizio civile a coinvolgere i bambini (massimo 8 con un accompagnatore ciascuno) dai 3 ai 6 anni. Prendendo spunto dalla favola del Colibrì, ai bambini e ai loro genitori sarà presentato un cartellone su cui sono disegnati un prato e una strada. Bambini e genitori aggiungeranno elementi (collage, disegni) per abbellirlo trovando poi soluzioni per rimediare all'azione di qualche "dispettoso e irrispettoso" che lo rovinerà gettandoci sopra dei rifiuti. Per iscriversi inviare una mail a [email protected] o chiamare il 041 900535;

"Come sarebbe bello il mondo se …" è il laboratorio della ludoteca "Sucabaruca" di Marghera, condotto dai suoi operatori e volontari. Avrà luogo giovedì 31 marzo dalle 16.45 alle 18 in p.zza Mercato, 40 a Marghera. Consisterà nella realizzazione di un disegno collettivo su un enorme rotolo di carta steso sul pavimento con l'uso di varie tecniche (collage, tempera, matite, pennarelli, colla e così via). Ammessi 8 bambini d'età compresa tra i 5 e i 6 anni, telefonando allo 041922081 o inviando una email a [email protected] ;

"Green bag. A spasso con la natura!" è un laboratorio organizzato dalla ludoteca "La cicala e la formica" e condotto dai volontari del Servizio Civile. Si terrà giovedì 31 marzo dalle 16.15 alle 18.15 alla ludoteca, nel sestiere di Cannaregio. I partecipanti, 8 bambini dai 4 ai 6 anni, dipingeranno con colori e simboli della natura una borsetta in tela che servirà a portare giochi e merende al parco oltre a ricordare loro di tenerlo pulito. Per iscrizioni: scrivere a [email protected] o telefonare al numero 041719580;

Infine si rivolge a 6 bambini dai 4 ai 5 anni compiuti il laboratorio "Un mare di….plastica" della ludoteca Terra-ferma, curato da ludotecarie e volontarie del Servizio Civile. Appuntamento lunedì 28 marzo dalle 16.30 alle 18 a villa Franchin, via Garibaldi 155. Consisterà in una lettura animata della storia della tartaruga Nina e del suo viaggio in un mare di plastica, poi decorazione di uno zainetto riutilizzabile. I genitori parteciperanno solo alla prima parte. Per iscriversi: telefono 0415344486 o scrivere a [email protected]