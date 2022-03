Zaia: “Conoscere è la miglior prevenzione”.

“La conoscenza è la miglior forma di prevenzione contro il ripetersi delle tragedie che hanno segnato drammaticamente la storia. Per questo sono convinto che le iniziative educative che approfondiscano la Shoah siano fondamentali per una società basata sul rispetto, il rifiuto della violenza e la convivenza civile delle diversità culturali. Ma l’unicità drammatica dell’Olocausto si è accanita non solo di milioni di persone e sulle loro vite ma anche sul profondo contributo che la comunità israelitica ha dato alla crescita e allo sviluppo del nostro Veneto. Sono orgoglioso che il Consiglio regionale abbia riallacciato il filo della storia aggiornando la legge sulla Giornata della Memoria con programmi di conoscenza e valorizzazione della cultura ebraica”.

Sono parole del Presidente della Regione, Luca Zaia, di seguito al voto dell’assemblea Palazzo Ferro Fini sull’aggiornamento della legge regionale sulla Giornata della Memoria.

“Il legame tra la cultura veneta, di Venezia in particolare, e quella ebraica è antico – conclude il Governatore -. Un legame che nei secoli ha segnato un grande arricchimento per la nostra terra, in particolare grazie al contributo nel campo dell’arte, della medicina, dell’editoria e nell’impegno di tanti intellettuali. È doveroso verso le comunità ebraiche oltre che giusto nei confronti della nostra stessa storia che questo patrimonio vada ricordato e riscoperto. La conoscenza di questo legame è la chiave per contrastare negazionismi e annullare certe aberranti teorie antisemite che qualcuno ogni tanto tenta di rispolverare in spregio ai drammi della storia”.