“SUI TUOI PASSI” – laboratorio di scrittura autobiografica

Dal 29 marzo, per quattro settimane, il martedì alle 20.30 nella Sala Conferenze della Biblioteca Comunale: raccontare la propria storia di vita attraverso i luoghi vissuti e le persone incontrate.

SUI TUOI PASSI è un’occasione per sperimentare la scrittura autobiografica. A partire da sollecitazioni letterarie si alterneranno momenti di scrittura personale e di condivisione in gruppo. Il laboratorio non richiede particolari competenze, basta un po’ di curiosità.

29 marzo 2022 “LASCIARE TRACCIA”

5 aprile 2022 “PAROLE A KM 0”

12 aprile 2022 “APPUNTI DI VIAGGIO”

19 aprile 2022 “LUNGO IL PERCORSO”

Il laboratorio è libero e aperto a tutti, massimo 15 partecipanti. È consigliata la prenotazione a Cecilia, tel. 337 149 0311.

Evento organizzato nel rispetto delle norme sanitarie vigenti.

Iniziativa del Cantiere delle Famiglie in collaborazione con Itaca – Cooperativa Sociale Onlus