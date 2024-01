Setterosa a un passo da Parigi

Il Setterosa conquista la semifinale dell’Europeo di Eindhoven e fa un passo cruciale verso le Olimpiadi di Parigi 2024.

EINDHOVEN – Il Setterosa non molla mai. Ai campionati Europei di Eindhoven, dopo una gara emozionante e spettacolare, la Nazionale di Carlo Sillipo supera l’Ungheria 12-11 facendo così un notevole passo in avanti verso Parigi 2024.

Prova perfetta quella delle azzurre, guidate dalle super parate di Banchelli e dalla vena realizzativa di Bianconi (quattro gol per lei) e di Avegno e Marletta entrambe realizzatrici di tre gol. Una partita sempre in vantaggio, tranne il momentaneo pareggio di Valyi sul 4 a 4, con anche due mini break sul 7-4 e sull’11-8.

La nazionale (già vincitrice del bronzo europeo a Spalato 2022 e del Mondiale a Fukuoka 2023) ora affronterà domani alle 20. 30 le olandesi padrone di casa in semifinale. L’Olanda ha infatti battuto facilmente la Gran Bretagna per 25-6. L’altra gara sarà invece Spagna-Grecia. Le iberiche hanno sconfitto 17-6 la Croazia, mentre le elleniche 15-7 la Francia. La partita sarà in diretta su Rai Sport +HD e in streaming su Raiplay, con la telecronaca di Nicola Sangiorgio e il commento tecnico di Fabio Conti.



L’ultima volta che Italia e Olanda si sono affrontate è stata la finale del terzo posto all’Europeo 2022 in cui il setterosa ha vinto 16-13.

Italia a Parigi se

La Nazionale si qualificherà ai prossimi Giochi Olimpici di Parigi 2024 vincendo il titolo. Ma ci sono anche altre due possibilità: essendo la Spagna e l’Olanda già qualificate, le basterebbe anche arrivare seconda con le iberiche vincitrici o anche terza con una finale tra quest’ultime e le olandesi.

I commenti post gara

Queste le parole del Commissario Tecnico Carlo Silipo:

“Sapevo che le ragazze avrebbero fornito una grande prestazione. In allenamento le avevo viste cariche, pronte e determinate. Questa sera sono state bravissime, perché in difesa hanno concesso pochissimo e in attacco sono state lucide. Adesso ci aspetta una semifinale bellissima da giocare contro le padrone di casa: ce la gusteremo e la prepareremo nelle migliori condizioni possibili. Sappiamo che la vittoria ci aprirebbe le porte delle Olimpiadi“.

Il commento del capitano Valeria Palmieri:



“Sono orgogliosa di essere il capitano di questo gruppo meraviglioso. Come avevo detto domenica, sapevo che quello contro la Spagna non era il vero Setterosa. Questa sera siamo rimaste sempre concentrate e abbiamo messo all’angolo subito l’Ungheria. Voglio fare i complimenti a Giuditta (Galardi ndr) per aver giocato due tempi interi, perchè io avevo due falli. Adesso arriva l’Olanda e sarà una bella sfida con un doppio obiettivo: finale e pass olimpico“.

Il tabellino

Italia-Ungheria 12-11

Italia: Condorelli , Tabani , Galardi , Avegno 3 (2 rig.), Giustini , Bettini 2, Picozzi , Bianconi 4, Palmieri , Marletta 3, Gant , Viacava , Banchelli . All. Silipo



Ungheria: Magyari , Szilagyi , Valyi 2, Tiba , Geraldine , Parkes 1, Kuna , Keszthelyi 2, Leimeter 1, Rybanska 1, Farago , Garda 4, Neszmely . All. Mihok

Arbitri: Colominas (Esp), Schwartz (Isr)



Note: parziali 4-2, 3-3, 4-4, 1-2. Uscite per limite di falli Gant (I) a 5’40 del terzo tempo e Palmieri (I) a 2’58 del quarto tempo. Superiorità numeriche: Italia 4/7 + 2 rigori e Ungheria 7/15 + un rigore. Marletta (I) fallisce rigore (palla scivolata) a 5’00 del primo tempo. In porta Banchelli (I) e Magyari (U). In tribuna Cergol e Cordovani

La nuova formula

Per la prima volta gli Europei si svolgeranno con il format a gironi “di diverso peso”, ispirato alla formula adottata da World Aquatics per i Mondiali giovanili e già utilizzato anche nelle competizioni giovanili continentali. In ogni torneo le sedici nazionali partecipanti sono divise in Division I, che ospita le otto squadre più forti, e Division II.



Per le appartenenti ai gruppi della Division I (A e B), la fase a gironi non determina l’eliminazione dalla corsa alla medaglia, ma serve solo a stabilire la griglia per la fase eliminatoria: le prime due classificate dei gironi A e B avranno accesso diretto ai quarti di finale, mentre la terza e la quarta classificata di entrambi i raggruppamenti dovranno passare dagli ottavi di finale, in cui si incroceranno con le nazionali classificatesi al primo e al secondo posto dei gruppi della Division II (C e D). Le squadre classificate al terzo e quarto posto dei gironi C e D determineranno con semifinali e finali le posizioni dalla tredicesima alla sedicesima.

Gli Europei di Eindhoven metteranno il palio tre pass per i Mondiali di Doha ed uno per le Olimpiadi di Parigi 2024.

Squadre già qualificate alle Olimpiadi

Sono già qualificate per le Olimpiadi di Parigi 2024 Francia (Paese Ospitante), Olanda e Spagna dai Mondiali di Fukuoka 2023, Australia dalle qualificazioni oceaniche, Cina dagli Asian Games e Stati Uniti dai Giochi Panamericani.

Convocate e Staff

CONVOCATE E STAFF. Silvia Avegno (CN Matarò), Sofia Giustini (Sabadel), Lucrezia Cergol e Sara Cordovani (Pallanuoto Trieste), Roberta Bianconi (Fiamme Oro/Rapallo Pallanuoto), Caterina Banchelli, Giuditta Galardi, Domitilla Picozzi (SIS Roma), Valeria Palmieri, Claudia Marletta, Giulia Viacava, Chiara Tabani, Giuseppina Condorelli, Dafne Bettini e Veronica Gant (L’Ekipe Orizzonte).

Completano lo staff, oltre al commissario tecnico Carlo Silipo, gli assistenti tecnici Elena Gigli e Mino Di Cecca, il preparatore atletico Valerio Viero, la fisioterapista Federica Ancidei, il medico Pietro Jansiti e il videoanalista Daniele Bianchi.

Photo Credits: Andrea Masini/DBM