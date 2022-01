Servizio civile 2022: mercoledì scade il termine per presentare le domande   

E’ fissato per le ore 14 di mercoledì 26 gennaio il termine ultimo per presentare le domande per il Servizio civile 2022. Il Comune di Venezia cerca 79 giovani tra i 18 ed i 29 anni, cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari, che saranno impiegati in 15 doversi progetti (cinque nell’ambito della cura delle persone e del territorio, cinque nell’ambito della cura e conservazione del patrimonio culturale e della sua promozione, cinque nell’ambito della promozione culturale e dell’educazione). Il servizio potrà essere svolto sia negli uffici comunali che negli enti partner del Comune, come la Fondazione Musei Civici, la Biennale, la Fondazione Querini Stampalia, la Pastorale Universitaria, l’Opera Santa Maria della Carità, l’IPAV e l’Associazione Agape ONLUS. La durata dell’incarico è di un anno, con un impegno settimanale di 25 ore ed un’indennità mensile di 444,30 euro. Per i volontari sono in programma due percorsi formativi: uno generale sui valori del Servizio Civile ed uno specifico sulle attività a cui saranno adibiti durante l’anno. Il periodo di servizio civile può essere riconosciuto in termini di cfu, i crediti formativi universitari. Per conoscere i progetti e le modalità di partecipazione visitare il sito www.comune.venezia.it/serviziocivile