Jesolo. Modifiche alla viabilità, nuova rotatoria in via Buonarroti

La strada resterà interdetta al traffico da domani, martedì 25 gennaio, fino a fine marzo. La chiusura imposta per consentire i lavori nel Piano di lottizzazione “Aqualandia”, che comprendono anche la realizzazione di una nuova ciclabile e il rinnovo di strade e impianti

Via Michelangelo Buonarroti chiude temporaneamente al traffico. Lunedì 24 gennaio, l’amministrazione ha emanato un’ordinanza che dispone la regolamentazione del traffico veicolare sulla strada, nel tratto compreso tra via Roma Destra e le intersezioni con viale Padania e via Ceolotto, fino al 31 marzo 2022. In questo arco temporale, via Buonarroti sarà interdetta al traffico per consentire la realizzazione di una nuova rotatoria di collegamento tra la strada stessa e via Leopardi.

L’ordinanza si è resa necessaria per regolare il flusso di mezzi nell’area che risulta interessati da lavori di urbanizzazione primaria del Piano urbanistico attuativo “Aqualandia”, che prevede un pacchetto di opere pubbliche per un valore di 1 milione e 300 mila euro. Oltre alla rotatoria, infatti, nel Lido Ovest di Jesolo saranno messi in campo diversi interventi per il completamento e la sistemazione delle aree comprendenti anche via Ceolotto, in prossimità del parco a tema acquatico Caribe Bay. Tra questi, la realizzazione di un percorso ciclopedonale di congiunzione tra via Roma Destra e via Ceolotto e di aree verdi. Si aggiungono, poi, l’allargamento dell’incrocio semaforico con viale Padania e lungo via Ceolotto la creazione di un attraversamento pedonale verso il lato sud della stessa. Sorgeranno, infine, un parcheggio pubblico, un marciapiede, altre aree verdi con percorsi pedonali, arredo e illuminazione pubblica. Questo pacchetto di opere è il frutto della convenzione sottoscritta tra pubblico e privato nel contesto del Piano in questione.