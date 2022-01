ZSL Porto di Venezia-Rodigino. Marcato: “Coronamento di un percorso condiviso”

ZLS PORTO DI VENEZIA-RODIGINO. ASSESSORE MARCATO, “CORONAMENTO DI UN PERCORSO CONDIVISO. AVANTI VERSO UN OBIETTIVO DI CRESCITA PER PORTO MARGHERA E IL POLESINE”

“Sono felice e soddisfatto perché la firma di questo accordo è il coronamento di un percorso condiviso con il territorio che darà la possibilità a zone come quelle di Porto Marghera e del Polesine di avere una prospettiva di crescita davvero solida e significativa”.

Così l’Assessore regionale allo sviluppo economico Roberto Marcato commenta la sottoscrizione del protocollo d’intesa tra il Ministero per il sud e la coesione territoriale e la Regione del Veneto per l’istituzione della Zona Logistica Semplificata (ZLS) Porto di Venezia- Rodigino avvenuta oggi pomeriggio a Roma per mano del Presidente della Regione Luca Zaia del Ministro Mara Carfagna.

“Voglio ringraziare chi ha lavorato per questo risultato, in primis il Presidente Marinese con cui abbiamo avviato i primi confronti, le associazioni di categoria, i Comuni la camera di Commercio di Rovigo e Venezia che ci ha aiutato a redigere il piano industriale e tutti quelli che hanno collaborato a questo grande risultato. Il Veneto merita davvero questa attenzione, anche perché essendo una delle locomotive economiche del paese, ogni elemento in più che si dà a questo territorio per continuare a crescere, è un aiuto a tutto il Paese”