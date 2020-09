Scuola, a Mogliano pronti a partire in sicurezza

2020 l’anno degli investimenti nella scuola. In fase conclusiva interventi per più di due milioni di euro.

La collaborazione e il grande lavoro di squadra tra l’Amministrazione Comunale e i due Istituti Comprensivi Statali di Mogliano dura ormai da mesi. L’obiettivo è trovare la soluzione ottimale pur nella difficile situazione determinata dal virus, nella frenesia del momento e nel rispetto di misure sostenibili, per assicurare tutti i servizi alle famiglie e una ripartenza delle attività scolastiche quanto più serena e “normale” per tutti.

Riuscire ad accogliere le diverse istanze e le esigenze delle direzioni scolastiche, orientando di conseguenza i lavori, non è stato affatto semplice, soprattutto alla luce delle continue modifiche normative, dei tempi ristretti e della poca certezza sulle misure da intraprendere.

“Abbiamo dato il massimo senza lasciare nulla al caso – dice l’Assessore alla Scuola e alle Politiche Educative Martina Cocito – è però dovere di tutti affrontare questa partita con la massima collaborazione e serenità, senza ansie e allarmismi, ma soprattutto lontani da logiche politiche o strumentalizzazioni che ci possono rendere ciechi davanti all’obiettivo della ripartenza della scuola per i nostri ragazzi. Ci sono in gioco la salute e il futuro dei giovani moglianesi, che devono recuperare il gap accumulato da marzo a oggi non solo in riferimento ai programmi scolastici ma soprattutto in termini di serenità e relazioni. Chiedo la collaborazione anche dei genitori affinché si dimostrino tolleranti nel caso dovessero intervenire modifiche in itinere, vuoi per sopravvenute normative, vuoi per eventuali migliorie”.

“Il compito dell’amministrazione comunale è garantire spazi idonei e mantenere i servizi funzionali, quali ad esempio il trasporto scolastico e la mensa, mentre resta alla scuola, dotata di propria autonomia, l’aspetto organizzativo dei servizi educativi e didattici”.

A questo proposito, la direzione didattica del Comprensivo “Marta Minerbi” ha deciso, al fine di evitare lo smembramento delle classi e di assicurare la continuità formativa, che gli alunni della Scuola Primaria Anna Frank siano spostati presso la Scuola Diego Valeri nel pieno rispetto della normativa anti Covid, certificata dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione p.i. Roberto Scarinzi.

Stante la specificità della situazione, per garantire un maggior comfort agli alunni, aumentare gli “spazi di sfogo” e venire incontro alle richieste delle famiglie che hanno avanzato perplessità, nei giorni scorsi l’Amministrazione Comunale ha deciso di acquistare, aderendo ad apposito finanziamento statale per un valore di 58mila euro, un prefabbricato di circa 55 metri quadrati che sarà collocato nello scoperto di pertinenza della scuola Valeri, quale spazio aggiuntivo da utilizzarsi per le diverse esigenze didattiche.

A questi 58mila euro si aggiungono stanziamenti per la scuola del valore di 54mila euro per spese di traslochi, logistica e locazioni di quattro aule presso le Opere Parrocchiali di Mazzocco. Inoltre sono stati utilizzati 110mila euro di fondi PON: per lavori di creazione di divisori nelle scuole, lavori di adattamento e installazione impianti Wi-Fi (50mila euro) nonché per l’acquisto di arredi (60mila euro).

“È importante evidenziare che qualsiasi decisione è avallata dai responsabili della sicurezza e assolutamente conforme alle normative vigenti in merito al contenimento della diffusione del Covid-19 – spiega l’Assessore Cocito – non facilitano quindi il lavoro già frenetico degli uffici, dell’amministrazione comunale e della scuola alcune prese di posizione sterili, smentite dai dati tecnici”.

Sul tema interviene anche il Sindaco Davide Bortolato: “Posso tranquillamente affermare che il 2020 è stato l’anno della scuola per quest’amministrazione. In questi mesi estivi è stato fatto un lavoro enorme di ricognizione aula per aula, in tutte le nostre diciotto scuole, per andare poi a eseguire in emergenza tutti gli interventi necessari per la ripartenza in sicurezza”.

“Non dobbiamo dimenticare – prosegue – che quest’amministrazione aveva però programmato grandissimi lavori sulle scuole già prima del Covid-19, tra cui la ristrutturazione con adeguamento della palestra presso le scuole Verdi per un milione e 300mila euro, lavori che si concluderanno alla fine dell’anno e che non vanno a intaccare il regolare svolgimento della didattica. Il rifacimento completo e messa a norma dei servizi igienici e della sala mensa presso la scuola media Montalcini con una spesa di 520mila euro; la sistemazione delle coperture delle primarie Anna Frank, Olme e Dante Alighieri per 150mila euro; 25mila euro per la nuova pavimentazione esterna presso le scuole primarie di Marocco; 100mila euro per il nuovo collegamento e le sistemazioni esterne di scuola e palestra Vespucci a Campocroce e infine circa 15mila euro per dipinture e manutenzioni varie presso tutte le scuole materne del territorio comunale. Si tratta di un enorme investimento di ben due milioni 332mila euro, è di tutta evidenza che per quest’amministrazione la scuola rappresenta una priorità”.

