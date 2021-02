Schiavon nuovo presidente Federalberghi Veneto. L’apprezzamento di Zaia

NUOVO PRESIDENTE FEDERALBERGHI VENETO. ZAIA, “SCHIAVON L’UOMO GIUSTO PER FAR RIPARTIRE IL TURISMO”

“Auguro buon lavoro al nuovo presidente di Federalberghi Veneto, lo jesolano Massimiliano Schiavon, una figura di riferimento per tutto il comparto turistico regionale. Una guida che, dall’alto della sua esperienza anche come albergatore, sicuramente contribuirà a far ripartire con slancio l’intera filiera che con i suoi 18 milioni di fatturato, rappresenta la prima industria della nostra Regione”.

Lo dice il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, commentando la nomina di Schiavon alla guida di Federalberghi Veneto, che raccoglie l’eredità di Marco Michielli.

“L’esperienza ed il curriculum di Schiavon garantiranno uno slancio per costruire una ripartenza di un settore che ha troppo sofferto, e continua a soffrire, a causa della pandemia – conclude Zaia -. E’ essenziale lavorare per creare le condizioni per ritornare presto a viaggiare, nel rispetto della sicurezza e della salute. E in questo senso, un’accelerazione della campagna vaccinale potrà aiutare a risollevare le sorti del nostro turismo”.

