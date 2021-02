Nomine dei nuovi direttori sanitari delle Ulss del Veneto. I saluti del Sindaco Brugnaro

Nomine dei nuovi direttori sanitari delle Ulss del Veneto: una dichiarazione del sindaco di Venezia

A seguito delle nomine dei nuovi direttori sanitari delle Ulss del Veneto da parte del residente della Regione Luca Zaia, il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro ha rilasciato la seguente dichiarazione:

“Desidero augurare buon lavoro al dott. Giuseppe Dal Ben chiamato a guidare l’Azienda Ospedaliera Università di Padova. Come direttore generale dell’ULSS3 Serenissima ha saputo dimostrare, attraverso il suo impegno e la sua lungimiranza, una grande capacità nella gestione dell’azienda sanitaria lasciando in città un segno indelebile del suo operato. Assieme abbiamo costruito un rapporto di grande collaborazione, che ci ha permesso di fare fronte comune nella difficile sfida al Coronavirus. Per tutto questo, gli arrivi un sincero e sentito grazie!

Al dott. Egdardo Contato, nominato nuovo direttore generale dell’ULSS3 Serenissima, voglio dare il benvenuto a Venezia in attesa di poterlo incontrare quanto prima”.

