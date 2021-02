Albanese arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti

Gli agenti hanno notato l’uomo, alla fermata degli autobus, mentre consegnava a una coppia di magrebini due involucri di colore giallo, in cambio di alcune banconote. Vano il tentativo di fuga. Il cittadino albanese di 33 anni è stato fermato ieri pomeriggio in via Carducci a Mestre, dal personale del Nucleo Cinofilo e del Nucleo di Pronto Intervento della Polizia Locale, con l’accusa di spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Alla vista degli agenti l’albanese ha cercato di disfarsi di 15 dosi di eroina, che sono state però subito recuperate. Altre 6 dosi gli sono state trovate nascoste nel giubbino, unitamente a 215 euro, probabile provento dello spaccio.

Confiscate anche le dosi che i due magrebini avevano da poco acquistato, altre modiche quantità di droga (cocaina e hashish) sono state poi rinvenute nell’abitazione di Spinea dell’albanese. Complessivamente è stata quindi sequestrata sostanza stupefacente utile al consumo di 64 “piste standard”.

Il trentatrenne, sino a ora del tutto privo di precedenti di polizia, è stato tratto in arresto e trasferito per la notte presso le camere di sicurezza della Polizia Locale all’Isola del tronchetto, in attesa di essere trasferito, questa mattina, innanzi al Giudice.

Sia lui che i suoi due acquirenti sono stati sanzionati ai sensi del Regolamento di Polizia e Sicurezza urbana, in quanto colti sulla pubblica via a esibire sostanza stupefacente, e hanno inoltre ricevuto un Daspo di 48 ore.

