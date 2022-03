Scherma, Nicolò Bonaga ai Campionati Mondiali Giovani e Cadetti di Dubai

La notizia è di ieri sera: la pattuglia veneta ai Campionati Mondiali Giovani e Cadetti che inizieranno sabato a Dubai passa da sei a sette atleti. Lo spadista trevigiano Nicolò Bonaga, convocato originariamente dal CT Dario Chiadò come riserva in patria nella prova Under 20, sarà in gara a Dubai in sostituzione di Matteo Galassi, recente bronzo agli Europei, che si è infortunato negli scorsi giorni. L’allievo dei Maestri Davide Cenedese, Flavio Puccini e Roberto Simeone a Scherma Treviso, salirà in pedana nella prova individuale venerdì 8 aprile e nella competizione a squadre domenica 10.

Salgono quindi a tre i convocati della sala presieduta da Andrea Sirena: oltre a Bonaga, Jacopo Bonato disputerà le prove di fioretto Under20 individuale e a squadre e Allegra Cristofoletto sarà impegnata nella spada Under17, competizione in cui non è prevista la gara a squadre.

Le prime atlete venete a salire in pedana – sabato 2 aprile nella giornata inaugurale – saranno le sciabolatrici patavine Carlotta Fusetti e Lucia Stefanello, la prima tesserata al Petrarca Padova, la seconda in forza al gruppo sportivo delle Fiamme Oro e atleta di Padova Scherma. Completano il novero delle convocate la fiorettista della Comini Padova, Matilde Molinari – campionessa europea U17 – e il fiorettista dell’Antoniana Scherma, Andrea Zanardo, anch’egli in gara nel fioretto Under17. Greta Collini del DLF Venezia sarà la riserva nel fioretto Cadetti.



Negli staff tecnici guidati dai tre Responsabili d’arma, Nicola Zanotti (sciabola), Stefano Cerioni (fioretto) e Dario Chiadò (spada), spicca la presenza dei Maestri Alberto Pellegrini (Petrarca Padova) nella sciabola e Francesca Bortolozzi (Comini Padova) nel fioretto.

IL PROGRAMMA

Il programma gare si articolerà in nove giornate, tre consecutive per ogni arma, e sarà scandito dalla medesima sequenza: prima le competizioni individuali Under 20, il giorno seguente le individuali Under 17 e poi le prove a squadre Under 20.

Nel dettaglio: il 2 aprile via con le gare individuali Giovani di sciabola maschile e femminile; il 3 individuali Cadetti per sciabolatori e sciabolatrici; il 4 aprile competizioni Under 20 a squadre di sciabola maschile e femminile.

I successivi tre giorni saranno dedicati al fioretto: il 5 aprile, dunque, gare individuali per fiorettisti e fiorettiste categoria Giovani; il 6 le due prove individuali del fioretto Cadetti; il 7 spazio alle squadre Under 20 di fioretto maschile e femminile.

Ultime tre giornate riservate alla spada: l’8 aprile le competizioni individuali Giovani per spadisti e spadiste; il 9 le gare individuali Under 17; il 10 aprile calerà il sipario con le prove a squadre di spada maschile e femminile Under 20.

CAMPIONATI MONDIALI GIOVANI E CADETTI 2022 – Dubai (Emirati Arabi), 2-10 aprile 2022