“Noi e il cibo”: al via la distribuzione nelle scuole del libro per promuovere stili di vita sani

Contribuire alla prevenzione e alla promozione del benessere attraverso sani stili di vita. Nasce con questo obiettivo il volume “Noi e il cibo”, patrocinato dall’Amministrazione comunale e destinato agli studenti delle scuole primarie (3^ 4^ e 5^) e secondarie di primo grado del territorio comunale per offrire ai ragazzi uno strumento che aiuti ad affrontare con sempre maggior consapevolezza il percorso di crescita verso l’età adulta.

Ieri mattina, alla presenza dell’assessore alle Politiche educative, Laura Besio, si è svolta la consegna del volume agli allievi di quattro classi degli istituti Grimani e Baseggio. All’appuntamento hanno partecipato anche il presidente della Municipalità di Marghera Teodoro Marolo, le consigliere municipali Nicoletta Ongarato e Luigina Tanduo e i dirigenti scolastici dei due istituti, rispettivamente Marisa Zanon e Giuseppe Licciardi.

“L’attenzione dell’Amministrazione comunale nei confronti di una corretta alimentazione, che accompagni stili di vita salutari e promuova comportamenti che contrastino lo spreco alimentare, soprattutto tra i ragazzi in età scolastica, è sempre stata molto alta e crescerà nel futuro” ha dichiarato l’assessore Besio. “La scuola riveste un ruolo di fondamentale importanza per la prevenzione e la promozione del benessere attraverso sani stili di vita. Per questo motivo abbiamo voluto patrocinare la pubblicazione del volume “Noi e il cibo”, progetto editoriale della casa editrice per l’infanzia “I nuovi quindici”, che nei prossimi giorni verrà distribuito gratuitamente anche grazie al contributo delle molte attività produttive e commerciali sensibili al messaggio che il libro vuole trasmettere”.

Il volume, realizzato in diecimila copie, verrà distribuito nelle diverse scuole del territorio comunale.