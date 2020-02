San Valentino in Slovenia. Tante proposte per celebrare l’amore

Celebrare l’amore con tante proposte pensate per gli innamorati, dove relax, ottima gastronomia e divertimento sono elementi imprescindibili

Pochi sono i paesi che ispirano tanto romanticismo quanto la Slovenia, una terra fatta di tradizioni centenarie, splendidi paesaggi e sorrisi accoglienti ma anche ottimi ristoranti per cene a lume di candela, opportunità wellness dove rilassarsi con la propria dolce meta e bellissime opzioni di soggiorno a due. Una delle immagini più note arriva dalla zona di Maribor dove una strada che si inerpica su una collina di vigneti forma un dolcissimo cuore e rappresenta una splendida cornice per i più romantici, in una nazione che già nel suo nome include la parola amore (Slovenia).

Niente di meglio che optare per un romantico weekend sloveno con le proposte firmate da Hit Universe of Fun che includono tante proprietà nel portfolio del Gruppo e dove gli innamorati troveranno attimi di relax, deliziose proposte culinarie e tanto divertimento.

NOVA GORICA: Coppia vincente

Il Perla Resort & Entertainment e il Park Resort & Entertainment propongono alle coppie alcuni pacchetti per celebrare ancora di più il loro amore ed essere coccolati dalle attenzioni pensate per loro.

Perla Resort & Entertainment – gli innamorati potranno concedersi un dolce weekend con la proposta San Valentino che comprende un pernottamento in camera doppia con prima colazione, cena romantica di 5 portate presso il ristorante Mediteranno e l’accesso all’esclusiva SPA Perla con zona palestra, piscine, jacuzzi e saune. Per chi vuole rendere il tutto ancora più speciale ecco la promozione Massaggio San Valentino (40 minuti di massaggio rilassante in coppia a soli 32,00 euro a persona; valido dal 10 al 16 febbraio).

Pacchetto San Valentino @Perla: 235,00 euro per 2 persone

Inoltre, dal 14 al 16 febbraio, l’Arena del Perla ospita lo spettacolo di ballo ispirato alla storia di Romeo e Giulietta accompagnato da una ricca estrazione di premi e una gustosissima torta per tutti gli ospiti che saranno presenti.

Park Hotel & Entertainment – qui il pacchetto Cena & Show include un pernottamento in camera doppia con prima colazione all’hotel Park (4*) e partecipazione all’evento, che si terrà presso il ristorante Tiffany la sera del 14 febbraio, dove il corpo di ballo Tango Argentino riscalderà l’atmosfera con un magnifico spettacolo di danza, gli chef vizieranno i palati con succulenti menù di quattro portate e i sommelier sceglieranno le giuste gocce nobili per una serata d’eccellenza.

Pacchetto Cena & Show @Park: 120,00 euro per 2 persone

KRANJSKA GORA: Amore unico

Eletta come secondo migliore Small Ski Resort in Europa dal The Guardian, Kranjska Gora emana un fascino unico capace di conquistare anche i cuori più gelidi, soprattutto quando l’alta valle del Sava si copre di neve e ghiaccio e il paesaggio assume connotati magici. Perfetta per le coppie più active, l’offerta della località spazia dal classico sci, sci di fondo, ice climbing, ski touring, ciclismo sulla neve, pattinaggio, planica zipline fino alle ciaspole e allo slittino.

Korona Resort & Entertainment – incorniciata tra i profili unici delle montagna, la struttura propone un menù speciale di San Valentino che include 4 portate, perfetto per le coppie innamorate. In più, il 14 febbraio, nella sala Teater il gruppo italiano Detector Band e la cantante Ani Disha intratterranno gli ospiti con una coinvolgente serata musicale. Il 15 febbraio invece spazio al Ballo di San Valentino con la Gala Dance Orchestra, a cui seguirà un gioco a premi per le coppie e la torta.

Menu Speciale San Valentino @Korona: 30,00 euro per 2 persone

Pernottamento: a partire da 100 € per due persone in camera doppia

MARIBOR-ŠENTILJ: Puro romanticismo

Da Maribor partono le “Strade del Vino”, itinerari enoturistici che si diramano per la regione della Stiria slovena fino a raggiungere l’Austria. Qui i profili delle colline, i vigneti e le valli regalano scorci unici per momenti da fiaba. In questo susseguirsi di pendii sorge il primo enoresort della Slovenia, il Mond Resort & Spa, struttura a 4 stelle che presenta un design innovativo e pieno di richiami al territorio che lo ospita.

Mond Resort & Entertainment – Considerato il primo wine resort per eccellenza del paese, il Mond offre l’occasione perfetta per avvicinarsi alle varie tecniche di vendemmia grazie all’esperienza del Wine Duel presso il Wine bar del Mond: un percorso di degustazioni guidate sotto la forma di ’’duello del vino’’ dove vengono presentati agli ospiti i sapori dei vini sloveni e austriaci, accompagnati da alcuni spuntini tipici della Stiria. Per l’occasione la struttura ha pensato all’Hotel & Vino & Spa, un pacchetto che include 2 notti di soggiorno (colazione inclusa), 2 cene di degustazione al ristorante e ingresso libero al centro benessere, oltre ad altri privilegi che renderanno perfetto il soggiorno.

Hotel & Vino & Spa @Mond: 169,00 euro a persona.

