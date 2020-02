L’Associazione Montessori Treviso, in collaborazione con l’Associazione Montessori Brescia, con il patrocinio dell’Opera Nazionale Montessori, e grazie a CNA Treviso, organizza il 22 febbraio 2020 (orario 15.00-17.30) presso la Sala formazione CNA, viale della Repubblica 154 a Treviso, la presentazione del libro “Maria Montessori parla ai genitori”. Una raccolta di 11 conferenze e articoli di Maria Montessori specificamente rivolti a un pubblico di genitori, apparsi in inglese e mai tradotti in italiano.

Il testo, indispensabile per chiunque si interessi del metodo, racchiude i punti essenziali del pensiero montessoriano riguardo al ruolo fondamentale dei genitori nello sviluppo del bambino e una breve biografia di Maria Montessori.

Interverranno Rosa Giudetti, Presidente Associazione Montessori Brescia e Direttrice della collana Appunti Montessori e il leone verde Paola Veneziani, vicepresidente Associazione Montessori Brescia e insegnante montessoriana.

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria a [email protected] (fino ad esaurimento dei posti disponibili).

Sarà data precedenza ai Soci (è possibile associarsi condividendo le finalità e lo Statuto dell’Associazione e versando la quota annuale di 15€ con bonifico all’Associazione Montessori Treviso: IBAN IT87M0503412005000000100874 presso BANCO BPM, Treviso).

