“Run for Sla 2023”, da Agrigento a Venezia una staffetta di corsa per sostenere la ricerca

Sostenere la ricerca a favore dei centri clinici dedicati alla diagnosi e alla cura della SLA, attraverso una corsa solidale di 1800 chilometri, che si svilupperà in 16 giorni percorrendo l’Italia da sud a nord e vedrà coinvolte, in staffetta, oltre 20 organizzazioni no profit e migliaia di runner che parteciperanno a maratone, mezze maratone o camminate non competitive aperte ad associazioni e famiglie. E’ il progetto “Run for Sla 2023”, voluto dall’omonima associazione sportiva, patrocinato, tra gli altri, anche dal Comune di Venezia, e presentato nel pomeriggio alla Camera dei Deputati, a Roma. All’iniziativa odierna ha preso parte, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale, la presidente del Consiglio.

“Run for Sla 2023” si snoderà in sedici tappe, della lunghezza media di 120 chilometri ciascuna, che attraverseranno dieci regioni italiane. Il protagonista principale di questa impresa sarà l’ultra runner mantovano Fabrizio Amicabile, ideatore dell’iniziativa e già impegnato in simli avventure negli anni scorsi. La partenza è prevista il 28 agosto 2023 da Agrigento. La prima frazione, di 130 chilometri, si concluderà sempre in Sicilia, a Capizzi. La staffetta attraverserà poi Calabria, Basilicata, Campania, Lazio, Umbria, Toscana, Emilia Romagna e Lombardia, per concludersi in Veneto il 13 settembre 2023 con l’ultima tappa, che partirà da Verona per arrivare a Venezia dopo un percorso di 131 chilometri. Tra le principali città che verranno toccate ci saranno anche Salerno, Roma e Bologna.

In ogni tappa verrà allestito il “Run for Sla Village”, con punti informativi e di raccolta fondi, spazio e visibilità per sponsor e associazioni locali. La corsa potrà essere seguita in live streaming sulla piattaforma nazionale sportal.it.