Rugby. Serena Chiavaroli nella terra degli All Blacks

Sono ormai due settimane che, con l’avallo della società biancoblù, la preparatrice atletica del Mogliano Rugby Serena Chiavaroli è in Nuova Zelanda per vivere un’importante esperienza professionale, occasione che le ha anche permesso di raggiungere il team azzurro femminile a Whangarei per la World Cup di Rugby e vederlo disputare lo storico quarto di finale contro la Francia, risultato mai raggiunto da una rappresentativa nazionale italiana di rugby. La sua destinazione iniziale è stato il King’s College di Auckland, ospitata da Scott Palmer, Director of Rugby dello stesso College privato neozelandese.

“Sono stata una settimana in compagnia di Scott all’interno del College – ha spiegato Serena Chiavaroli all’ufficio stampa del Mogliano Rugby – come DOR lui collabora con diverse figure professionali. Hanno gli atleti divisi per età ma in parte anche per competenze fisico/tecniche. Fanno un lavoro completo, incentrato sia sull’aspetto tecnico/tattico che fisico. Una cosa molto interessante a cui ho assistito sono state delle sessioni mattutine prescuola”.

Serena Chiavaroli e Scott Palmer L’entrata del King’s College di Auckland

“Volevo approfittare per ringraziare Scott Palmer per la fantastica ospitalità e in particolare Mogliano Veneto Rugby per avermi permesso di vivere questa esperienza in un momento della stagione particolare, consentendomi allo stesso tempo di provare emozioni fortissime nel match di Coppa del Mondo delle azzurre, a cui ho potuto assistere. Sono davvero grata e non vedo l’ora di poter trasferire quanto di interessante ho appreso, e apprenderò nei prossimi giorni, ai futuri allenamenti con i ragazzi di Mogliano”, conclude.