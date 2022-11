Al via il Recruiting Day di Club Med per il reparto cucina

Club Med Italia, in collaborazione con LavoroTurismo, torna con un nuovo Recruiting Day dedicato alle posizioni del dipartimento cucina. Il 6 dicembre 2022 avranno luogo i colloqui online, con la possibilità di entrare a far parte della storica multinazionale dei villaggi turistici che ha inventato la formula All Inclusive.

Come anticipato, questa edizione in particolare sarà dedicata al reparto cucina. Club Med sta cercando figure di aiuto cuoco, capo partita e demi chef de partie per la sua struttura di Pragelato, in Piemonte. Tutte le informazioni sulle posizioni disponibili e su come inviare la propria candidatura si possono trovare nella pagina dedicata all’evento.

Si può partecipare alla selezione online, comodamente da casa

Una volta inviata la candidatura attraverso il portale, lo staff di LavoroTurismo esaminerà il CV e, se ritenuto idoneo, organizzerà un breve colloquio telefonico. A quel punto, il candidato potrà prenotare il colloquio finale con i selezionatori di Club Med, che si terrà il 6 dicembre. Un processo di selezione semplice ed intuitivo, gestito interamente online, che potrà essere svolto comodamente da casa, senza trasferte o attese.

Com’è la vita lavorativa in un resort? Tutto spiegato grazie al webinar

Il 24 novembre verrà trasmesso in streaming il webinar sulla vita lavorativa nei resort. Sarà un’ occasione per scoprire cosa vuol dire far parte della famiglia Club Med, lavorando in un dipartimento fondamentale come quello della cucina. Chi si collegherà potrà anche rivolgere delle domande direttamente ai recruiter di Club Med, ricevendo tutte le risposte che cerca. Il webinar è aperto a tutti coloro che desiderano scoprire questo affascinante ambiente lavorativo e soddisfare le proprie curiosità.

I vantaggi di lavorare in Club Med

Lavorare in Club Med è un’ottima opportunità per crescere rapidamente di carriera, entrando a far parte di una grande famiglia internazionale in cui vige entusiasmo, cura per il cliente e spirito di squadra. Sono disponibili molti benefit per i dipendenti di Club Med: per citarne alcuni, l’accesso ad una formazione professionale completa, la doppia stagionalità presso altre strutture della catena (anche all’estero), sconti per amici e familiari e il libero accesso alle infrastrutture dei resort, quali palestra, piscina ecc.

Per partecipare, basta inviare la propria candidatura attraverso il form della pagina dedicata all’evento.