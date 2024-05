ROMA. “Roma, ieri ed oggi le trasformazioni degli ambienti cittadini”, questo il titolo dell’interessante incontro organizzato il 7 maggio scorso dalla giornalista Annalisa Mancini per gli “Itinerari romani”, la serie di iniziative culturali che sta curando mensilmente per “PER ROMA”, l’Associazione che vuole promuovere la valorizzazione della Città Eterna e intende formulare dibattiti e proposte per la soluzione dei problemi che la affliggono.

Un movimento d’opinione, dunque, che vuole rapportarsi in modo positivo con gli organi pubblici, proponendo costruttive attività operative e riforme.

Il presidente, dott. Marco Ravaglioli ha introdotto l’incontro, che ha avuto come ospite d’onore l’architetto Francesco Scoppola, un esperto delle criticità di Roma di cui ha però messo in luce anche le positività delle inevitabili trasformazioni nel momento in cui, dopo la Breccia di Porta Pia nel 1870, divenne la capitale del Regno d’Italia.

Sono state proiettate immagini di quartieri di Roma, descrivendo strade e scorci urbanistici che in molti casi non esistono più.

Ha illustrato in particolare la storia di una strada: la via Alessandrina trasformata a tal punto tanto da divenire irriconoscibile. Alcuni rioni sono stati demoliti o modificati per adeguare la città al nuovo ruolo di capitale, vie e piazze nuove, ministeri e edifici di istituti di credito hanno preso il posto degli antichi quartieri. Stupefacenti i confronti tra le foto d’epoca e le sistemazioni attuali, dalla sonnacchiosa città dei papi, con i suoi duecentomila abitanti immersa in un sonno millenario, a capitale dinamica e a tratti moderna. Francesco Scoppola e Marco Ravaglioli hanno illuminato il pubblico sui cambiamenti del centro storico di Roma fra ristrutturazioni, diradamenti e sventramenti, mettendo a confronto le immagini del passato che hanno destato un po’ di nostalgia e immagini del presente che hanno colpito ed incuriosito il folto pubblico di esperti romanisti e di semplici cittadini, tutti accomunati dall’amore per la splendida, amata e odiata Città Eterna.