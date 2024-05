Visite guidate ai giardini segreti di Treviso

Scoprite i giardini segreti di Treviso: visite guidate il 25 e 26 maggio per esplorare angoli verdi nascosti nel cuore della città

TREVISO. Sabato 25 e domenica 26 maggio 2024, Treviso ospiterà un evento imperdibile: visite guidate ai giardini privati e nascosti del centro storico, organizzate da Guide di Marca in collaborazione con Barbazza Garden. Questo appuntamento, che promette di rivelare scorci inediti e angoli verdi segreti, si terrà sabato dalle 15.30 alle 18.30 e domenica dalle 9.30 alle 12.30.

Le visite guidate offriranno l’opportunità di scoprire la città da una prospettiva diversa, esplorando palazzetti e case antiche e i loro giardini segreti, ricchi di specie arboree e grandi esemplari di alberi, all’interno delle mura cinquecentesche di Treviso. L’evento sarà inaugurato e chiuso in luoghi simbolici, evidenziando il potere curativo dei giardini.

L’assessore alla Cultura ha espresso grande entusiasmo per l’iniziativa, nata da un’idea di Margherita Antonello, che permette di scoprire gemme nascoste della città e apprezzare la bellezza dei suoi contesti storici. Valentina Crespan di Guide di Marca ha sottolineato che, rispetto all’edizione dello scorso ottobre, le visite sono state raddoppiate per accogliere un maggior numero di partecipanti e includono quattro nuovi percorsi.

Sabato 25 maggio

Ore 10: Apertura dell’evento nel Giardino dell’Oasi di Pediatria all’Ospedale Ca’ Foncello di Treviso

Ore 15.30: Giardino degli Olivi (novità), Giardino di Vicolo del Gallo, La Terrazza del Mondo (novità, una vera oasi con specie da tutto il mondo al sesto piano di un palazzo), Giardino di Casa Robegan – sede della Fondazione Mazzotti. Durata: circa 3 ore.

Domenica 26 maggio

Ore 9.30: Due percorsi di visita Percorso A: Giardini ISRAA Casa Albergo Salce e Giardino dei Grani, Giardino fiorito tra le acque (novità), Giardino di Palazzo Riccati. Percorso B: Giardino all’italiana (novità), Giardino del Gelsomino d’inverno, Giardino di Palazzo dei Feneri. Durata: circa 3 ore.



Durante le passeggiate, verranno letti brani tratti dalle opere di Giovanni Comisso.

Il contributo di partecipazione per ogni visita guidata è di €12. È obbligatoria la prenotazione via email a [email protected]. Non perdete questa occasione unica di esplorare i tesori nascosti di Treviso!