Mandato di arresto per Netanyahu e i leader di Hamas

AIA (PAESI BASSI). Karim Khan, procuratore capo della Corte penale internazionale (ICC), ha richiesto l’emissione di un mandato di arresto per il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, il ministro della Difesa Yoav Gallant, e tre leader di Hamas nella Striscia di Gaza. Le accuse riguardano gravi crimini di guerra e contro l’umanità, collegati agli eventi del 7 ottobre e successivi. Questa richiesta potrebbe avere importanti ripercussioni internazionali e influenzare notevolmente le dinamiche geopolitiche in Medio Oriente.

Le accuse contro i leader di Hamas includono sterminio, omicidio, presa di ostaggi, stupro e violenza sessuale durante la detenzione. In particolare, Khan ha dichiarato in un’intervista a CNN che questi crimini sono stati commessi durante e dopo l’attacco di Hamas del 7 ottobre. Dall’altra parte, Netanyahu e Gallant sono accusati di aver provocato lo sterminio, utilizzato la fame come metodo di guerra, rifiutato le forniture di aiuti umanitari e deliberatamente preso di mira i civili durante il conflitto in corso con Hamas nella Striscia di Gaza.

Il procedimento ora passa a un collegio di giudici della Corte (Pre-Trial Chamber), che dovrà decidere se approvare la richiesta del procuratore. Questo processo potrebbe richiedere da un mese a diversi mesi, a seconda della complessità del caso. In precedenza, la Pre-Trial Chamber ha generalmente approvato le richieste di mandati di arresto presentate dal procuratore generale, con poche eccezioni.

L’annuncio della richiesta del procuratore ha suscitato forti reazioni da parte del governo israeliano. Il ministro degli Esteri israeliano Israel Katz ha definito la richiesta “scandalosa” e ha affermato che Israele combatterà per ribaltarla. Netanyahu, in una dichiarazione precedente, aveva detto che Israele non avrebbe mai accettato i tentativi dell’ICC di indebolire il suo diritto all’autodifesa.

Se la Corte deciderà di emettere il mandato di arresto, le conseguenze potrebbero essere notevoli, soprattutto per Netanyahu e Gallant. Anche se la Corte penale internazionale non dispone di una propria forza di polizia e dipende dai singoli stati per eseguire gli arresti, i paesi firmatari dello Statuto di Roma avrebbero l’obbligo di arrestare le persone sottoposte a mandato se si trovano sul loro territorio.

Israele, che non ha firmato lo Statuto di Roma e non riconosce la giurisdizione della Corte, non arresterà i propri leader. Tuttavia, Netanyahu e Gallant potrebbero affrontare restrizioni significative nei loro viaggi internazionali, poiché potrebbero essere arrestati in uno dei 124 paesi che riconoscono l’ICC. Alcuni leader europei hanno già espresso il loro sostegno alla decisione del procuratore, mentre gli Stati Uniti, che non riconoscono la giurisdizione dell’ICC, non hanno rilasciato dichiarazioni simili.

La richiesta di mandati di arresto segna un’importante escalation nelle tensioni internazionali e potrebbe influenzare profondamente le relazioni diplomatiche e politiche nel Medio Oriente e oltre.