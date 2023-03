Robot NAO a Legnago per la Giornata Mondiale della consapevolezza sull’autismo

Venerdì scorso presso la Sala Giunta del Municipio l’Assessore alle Politiche Sociali Orietta Bertolaso ha presentato l’evento che il 2 aprile si terrà in Cascina del Parco a partire dalle ore 16.30 in occasione della “Giornata Mondiale della consapevolezza sull’autismo”, organizzato dall’istituto Medici in collaborazione con il Comune di Legnago, Ulss9, Pro Loco Legnago, Sportello inclusione di Verona e l’Associazione Millepiedi Hub.

LEGNAGO – Erano presenti il dirigente dell’Istituto Stefano Minozzi, i professori Michele Iglio e Gianluca Turco, la presidente dell’Associazione Millepiedi Paola Aldighieri e la vice Camilla Martini, la responsabile dell’UOS Disabilità dell’Ulss 9 scaligera D.ssa Luisa Andreetta e la rappresentante dello Sportello Autismo Maria Elena Saturnini.

Ospite d’eccezione il robot NAO, in forza al corpo docenti dell’Istituto Medici da alcuni anni e impiegato per offrire agli studenti affetti da autismo o altre disabilità l’opportunità di sperimentare una possibilità di recupero comunicativo attraverso compiti di imitazione motoria, potenziamento cognitivo e produzione orale. NAO è un robot umanoide dotato di sensori, funzionalità di sintesi vocale, espressione facciale e movimento.

“L’evento del 2 aprile, che si suddividerà in letture, musiche, interventi da parte delle associazioni del territorio e un momento aperitivo, è il frutto della richiesta di alcune mamme che chiedevano di iniziare un percorso di sensibilizzazione nei confronti dell’autismo”, ha spiegato l’Assessore Bertolaso,”L’obiettivo è di fornire alle famiglie quella inclusività che a volte manca”.

“La nostra scuola è di tutti e per tutti e per questo abbiamo fatto dell’inclusività il nostro punto di forza”, ha sottolineato Minozzi, “Abbiamo investito in tecnologia anche per questo. I miei studenti hanno trovato la chiave per interagire con uno strumento tecnologico che però non porta via la parola agli esseri umani. NAO è solo un fattore di spinta per migliorare la comunicazione con i ragazzi affetti da spettro autistico”.

L’Associazione Millepiedi ha poi annunciato la partenza di un’iniziativa di lettura presso la Biblioteca Fioroni, al via Sabato 1 aprile alle 10. Intitolato “Letture in BiblioteCAA”, il progetto pilota è rivolto a tutti i bambini, non solo chi ha difficoltà verbali, anche bimbi stranieri che non parlano italiano. Sono previsti laboratori e letture realizzate impiegando libri scritti in simboli della Comunicazione Aumentativa Alternata. Evento gratuito aperto a tutti. Prenotazione necessaria.