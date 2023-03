Duecento studenti a lezione di monopattino

Hanno preso il via dall’Istituto “A. Pacinotti” i corsi di guida organizzati dal Comune di Venezia.

VENEZIA – Una lezione di teoria, un quiz a risposta multipla, poi la prova su strada nel cortile della scuola dove è stato allestito un percorso con tanto di segnaletica stradale da rispettare. Gli studenti di Venezia a “lezione di monopattino”, sono partite questa mattina dall’Istituto “Antonio Pacinotti” di Mestre le lezioni organizzate dal Comune di Venezia in collaborazione con BIT Mobility, la società che gestisce il servizio di noleggio sul territorio comunale.

Regola numero uno: indossare il casco. All’istituto ne sono stati regalati venti, un omaggio ai ragazzi che hanno risposto in maniera esatta a tutte le domande del test distribuito al termine della lezione teorica.

A illustrare il progetto, agli oltre 200 studenti delle classi terze e quarte riuniti nell’aula magna dell’istituto, è stato l’assessore alla Mobilità Renato Boraso, con lui il dirigente Roberto Di Bussolo, il docente vicario Marco Pezzola, e per BIT Mobility la marketing specialist Giada Zuanazzi e Davide Rossi del reparto supporto e sviluppo.

“È una iniziativa importante, il Comune di Venezia ha deciso di essere presente nelle scuole della città per spiegare ai ragazzi come utilizzare in maniera corretta e responsabile il monopattino elettrico, ma soprattutto rispettare il codice della strada” ha detto Boraso. “L’obiettivo è informare e formare i ragazzi, si tratta di un progetto su cui il Comune ha investito molto: siamo stati la prima città ad aver imposto il limite di 20 chilometri orari, un provvedimento che ci ha dato ragione sul fronte della sicurezza, riducendo in maniera considerevole il numero degli incidenti – ha aggiunto l’assessore – Sul territorio comunale sono stati predisposti 160 stalli, sono invece 400 i monopattini a disposizione della cittadinanza grazie al servizio di noleggio fornito da Bit Mobility”.

Nel corso dell’incontro sono stati resi noti anche alcuni dati sull’utilizzo dei monopattini elettrici sul territorio comunale: 53.386 il numero degli utenti, che hanno una media di 29 anni, sono invece 1.218.226 i chilometri percorsi per un risparmio di CO2 pari a 231.463kg.

“Il monopattino viene sempre più utilizzato dai ragazzi – ha detto Pezzola – Da qui la necessità di far capire loro come è possibile muoversi in maniera alternativa all’interno della città, considerando i rischi e i pericoli collegati all’utilizzo del mezzo. Si tratta di un momento di formazione molto importante perché i ragazzi hanno potuto provare sul percorso allestito all’esterno della scuola quali sono le regole e il rispetto della segnaletica stradale. Quello della mobilità è un tema caro al nostro istituto, ci sentiamo in obbligo di fornire ai nostri studenti anche una cultura di questo tipo. Per questo motivo abbiamo accolto l’invito del Comune di Venezia e aderito all’iniziativa”.

All’inizio dell’anno, dopo lo stop dettato dalla pandemia che ha bloccato il progetto pronto a partire nel 2020, il Comune ha rinnovato l’invito a tutti gli Istituti presenti sul territorio comunale. Nei prossimi giorni sono in programma nuovi corsi di guida in altri istituti scolatici della città.