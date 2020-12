Roberto Barbon e la VEGA

Continuiamo con la pubblicazione a puntate del libro scritto dal nostro concittadino, Nuccio Sapuppo. In questa raccolta l’autore ha voluto raccontare – in forma di monografie – luoghi, avvenimenti e personaggi figli di Mogliano che si sono distinti per le opere che hanno compiuto nella loro vita

Roberto Barbon esempio di rara abilità commerciale

Il successo conseguito nelle varie tappe della sua lunghissima carriera lavorativa del signor Roberto Barbon è da attribuire esclusivamente alla sua eccezionale capacità commerciale ed amministrativa. La sua università, gli Stage ed i Seminari di aggiornamento professionale se li è guadagnati giorno per giorno stando dietro ad un banco poco più lungo di due metri di lunghezza in una bottega di generi alimentari a contatto diretto col pubblico e con i suoi clienti, prima come commesso e poi come titolare di un negozietto in piazza Pio X a Mogliano.

Ma già allora pensava e ragionava in grande, sognando una grande azienda., un’organizzazione commerciale da fatturati da capogiro. Cosa che lavorando sodo, dopo anni di progetti, programmi e riunioni, è arrivata finalmente coronando il suo sogno di sempre. Oggi infatti è Amministratore Delegato di una delle più grandi organizzazioni commerciali del Veneto.

La sua testardaggine, la sua costanza e la sua voglia di puntare sempre più in alto, riuscirono agli albori dell’Associazionismo nel settore alimentare, a convincere alcuni Alimentaristi moglianesi di associarsi, fare gli acquisti delle merci insieme e sfruttare la possibilità di grandi quantitativi per usufruire sconti particolari da parte delle ditte produttrici o distributrici di quei prodotti. Col tempo il numero degli Associati sempre crescente ha determinato la necessità di costituire un grande centro acquisti per centinaia di negozi affiliati alla società, che si chiama Gruppo Vega diretta per l’appunto dal signor Roberto Barbon in qualità di Amministratore Delegato e dopo un periodo nel quale la società aveva sede a Olmi di San Biagio di Callalta con Uffici ed un centro acquisti di parecchie migliaia di metri quadrati e centinaia di dipendenti, finalmente il signor Barbon ha ritenuto opportuno trasferire la sede dell’Azienda in territorio moglianese, insediandola nella Zona Artigianale SPZ a Bonisiolo che è un quartiere di Mogliano Veneto.

L’ultimo traguardo prestigioso lo ha acquisito recentemente entrando a far parte del Gruppo VeGè, che opera ormai in tutto il territorio nazionale.

Ma oltre che per i suoi enormi successi in campo commerciale, il plauso ed i complimenti vanno riconosciuti al signor Roberto Barbon per la sua semplicità e disponibilità che ha conservato intatta come ai vecchi tempi, quando stava dietro al banco in Piazza Pio X° Complimenti Roberto e… ad majora!

